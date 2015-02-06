Количество преступлений в столице снизилось – Собянин

Число совершенных мигрантами преступлений сократилось на 15%

За последние годы в столице снизилось количество преступлений, сообщил Сергей Собянин на коллегии прокуратуры.

По его словам, на 15% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Кроме того, велась активная работа по ликвидации нелегальных рынков. Власти города вместе с правоохранительными органами будут работать над созданием криминальной карты столицы.

"Миграция в столице была проблемным вопросом, но в этом году вопрос этот ушел с первого места, что говорит о переломе ситуации. На это повлияли, в том числе, и изменения федерального законодательства, которое стало более жестко контролировать мигрантов, но при этом дало возможность работать тем, кто хочет честно трудиться", – сказал мэр.

Он добавил, что за полгода отказали во въезде и депортировали более 250 тысяч мигрантов. В этом году открыли миграционный центр, построили центры по временному содержанию мигрантов, где будут проводить все необходимые процедуры.

Кардинально изменилась и ситуация по такси. По словам Собянина, в городе около 50 тысяч легальных такси. "Почти каждый десятый автомобиль в центре – желтого цвета. Это говорит о том, что эта отрасль легализована", – отметил мэр города.

Главный прокурор города Сергей Куденеев добавил, что в целом 2014 год был позитивным для правоохранительных органов. "За год к уголовной ответственности привлекли около 37,5 человек. Это на 0,6 меньше, чем в 2013 году", – отметил он.

Ранее сообщилось, что количество убийств в регионе сократилось в три раза, снизилось также число и других преступлений. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин на совещании, посвященном итогам второго этапа операции "Мигрант-2014".

"В целом достигнут положительный результат и существенно оздоровлена криминогенная обстановка в столице. На 4,8% снизилось количество совершенных краж, число фактов причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 48%, в три раза сократилось количество убийств", - передает слова Якунина телеканал "Москва24".

В ходе второго этапа операции "Мигрант" в районные отделы полиции доставили более 79 тысяч иностранцев, выявлено 15 тысяч административных правонарушений, в том числе 5,4 тысячи нарушений миграционного законодательства.

4,4 тысячи человек были выдворены за пределы Российской Федерации, при этом еще 355 были выдворены принудительно. По словам Якунина, полицейские пресекли деятельность 13 этнических ОПГ, провели 440 обысков, задержаны 119 человек, находившихся в розыске.

Кроме того, полицейские изъяли 327 машин у нелегальных таксистов, обнаружили 62 угнанные машины. Также было проведено 640 тысяч оперативных и профилактических мероприятий на потребительских рынках. В результате была приостановлена деятельность торгового центра в Бабушкинском районе, рассказал Якунин.