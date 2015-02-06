Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

06 февраля 2015, 12:27

Количество преступлений в столице снизилось – Собянин

мэр Москвы криминал преступность мигранты Сергей Собянин

Число совершенных мигрантами преступлений сократилось на 15%

За последние годы в столице снизилось количество преступлений, сообщил Сергей Собянин на коллегии прокуратуры.

По его словам, на 15% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Кроме того, велась активная работа по ликвидации нелегальных рынков. Власти города вместе с правоохранительными органами будут работать над созданием криминальной карты столицы.

"Миграция в столице была проблемным вопросом, но в этом году вопрос этот ушел с первого места, что говорит о переломе ситуации. На это повлияли, в том числе, и изменения федерального законодательства, которое стало более жестко контролировать мигрантов, но при этом дало возможность работать тем, кто хочет честно трудиться", – сказал мэр.

Он добавил, что за полгода отказали во въезде и депортировали более 250 тысяч мигрантов. В этом году открыли миграционный центр, построили центры по временному содержанию мигрантов, где будут проводить все необходимые процедуры.

Ссылки по теме

Кардинально изменилась и ситуация по такси. По словам Собянина, в городе около 50 тысяч легальных такси. "Почти каждый десятый автомобиль в центре – желтого цвета. Это говорит о том, что эта отрасль легализована", – отметил мэр города.

Главный прокурор города Сергей Куденеев добавил, что в целом 2014 год был позитивным для правоохранительных органов. "За год к уголовной ответственности привлекли около 37,5 человек. Это на 0,6 меньше, чем в 2013 году", – отметил он.

Ранее сообщилось, что количество убийств в регионе сократилось в три раза, снизилось также число и других преступлений. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин на совещании, посвященном итогам второго этапа операции "Мигрант-2014".

"В целом достигнут положительный результат и существенно оздоровлена криминогенная обстановка в столице. На 4,8% снизилось количество совершенных краж, число фактов причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 48%, в три раза сократилось количество убийств", - передает слова Якунина телеканал "Москва24".

В ходе второго этапа операции "Мигрант" в районные отделы полиции доставили более 79 тысяч иностранцев, выявлено 15 тысяч административных правонарушений, в том числе 5,4 тысячи нарушений миграционного законодательства.

4,4 тысячи человек были выдворены за пределы Российской Федерации, при этом еще 355 были выдворены принудительно. По словам Якунина, полицейские пресекли деятельность 13 этнических ОПГ, провели 440 обысков, задержаны 119 человек, находившихся в розыске.

Кроме того, полицейские изъяли 327 машин у нелегальных таксистов, обнаружили 62 угнанные машины. Также было проведено 640 тысяч оперативных и профилактических мероприятий на потребительских рынках. В результате была приостановлена деятельность торгового центра в Бабушкинском районе, рассказал Якунин.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать