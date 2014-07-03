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Мэр Москвы

03 июля 2014, 16:11

Сергей Собянин открыл новое отделение 64-й больницы

мэр Москвы больницы клиники Городская клиническая больница № 64 медицина

В ГКБ № 64 открылось консультативно-диагностическое отделение

Открытие клинико-диагностического отделения в составе Городской клинической больницы №64 существенно увеличит доступность медицинской помощи для жителей юго-запада столицы, сообщил Сергей Собянин во время осмотра нового отделения ГКБ.

Мэр Москвы отметил, что новое отделение предназначено прежде всего для оказания помощи горожанам Черемушкинского, Гагаринского и Академического районов. Однако при необходимости в него будут направлять жителей других районов ЮЗАО.

В ЮЗАО открыто клинико-диагностическое отделение больницы № 64

Клинико-диагностическое отделение рассчитано на 360 посещений в смену и предназначено для оказания амбулаторной медицинской помощи. В нем также будут готовить пациентов к плановому лечению в других отделениях 64-й больницы. Кроме того, здесь появится возможность проводить наиболее сложные диагностические исследования и консультации. Пациентов будут принимать специалисты по всем медицинским профилям.

Собянин добавил, что ЮЗАО недостаточно обеспечен медцентрами - в округе только одна больница, имеется дефицит поликлиник. Но открытие клинико-диагностического отделения в составе больницы №64 эту проблему существенно исправит.

"Мы провели большую реформу, модернизацию в том числе и больницы №64, вложили немало денег в новое оборудование, ремонт и так далее. Параллельно происходит и структурная реорганизация. К больнице присоединились роддом, консультативные пункуты. Раньше отдельно были женская консультация, роддом и многопрофильная клиника. Они не оказывали взаимопомощь друг другу. Сейчас эти барьеры ушли", - отметил Собянин.

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Напомним, что в феврале 2014 года в состав Городской клинической больницы №64 были включены Родильный дом №4 и Женская консультация №13. Больница оказывает медицинскую помощь по 10 профилям: терапевтический, кардиологический, кардиологический, неврологический, хирургический, травматологический, урологический, гинекологический, акушерский, паллиативная медпомощь.

"Объединение дает возможность более качественно оказывать медицинскую помощь женщинам, в том числе и беременным. Женская консультация обслуживает более 50 тысяч женского населения", - рассказала главврач больницы №64 Ольга Шарапова. Она добавила, что в прошлом году зарплата врачей была 80 тысяч рублей, то сейчас увеличилась до 85 тысяч. Увеличилась зарплата также у среднего и младшего медперсонала.

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В больнице есть 73 реанимационные койки и 30 коек дневного стационара. В прошлом году здесь оказались помощь почти 36 тысячам пациентов, из них было госпитализировано 29,6 тысячи. Кроме того, с октября 2012 года в больнице функционирует круглосуточное отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Кроме того, с 2013 году ГКБ участвует в программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Москвы. В частности, стентирование коронарных артерий, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, артроскопические операции. По сравнению с 2013 годом количество квот на данные процедуры увеличилось в 3 раза - с 140 до 416.

В 2011-2013 годах в рамках программы модернизации столичного здравоохранения в 64-ю больницу поставили 80 единиц современного оборудования на 386,4 миллиона рублей. Среди них, ангиограф, современное реанимационное оборудование, аппараты УЗИ экспертного класса, рентгеновские аппараты, МРТ и другие. Около 90 единиц современного оборудования получился роддом №4.


По словам Сергей Собянина, комплексное переоснащение новым оборудованием позволяет сейчас обычным городским больницам оказывать пациентам такую помощь, которая ранее была доступна лишь в специализированных федеральных клиниках.

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