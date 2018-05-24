Народный электрошок. Эксперты – о дефибрилляторах в общественных местах

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Возможность спасать жизни хотят дать каждому. Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ планирует разрешить всем гражданам использовать дефибрилляторы для оказания первой помощи. А теперь в Госдуму внесен законопроект об установке таких аппаратов в общественных местах.

Эксперты рассказали порталу Москва 24 о том, насколько эта инициатива полезна, и смогут ли современные технологии противостоять роковым случайностям.

Сегодня в России пользоваться дефибрилляторами могут только люди с медицинским образованием и те, кто прошел специальную подготовку. Но в ближайшее время ситуация может измениться. Причем возможность применить спецтехнику у россиян будет вполне реальной. Буквально по дороге на работу или дачу.

Идею установки в общественных местах аппаратуры, которая способна "запустить" остановившееся сердце, обсуждали давно. И раньше преобладал скептический подход к вопросу. Однако прогресс не стоит на месте: теперь к услугам населения – автоматические наружные дефибрилляторы. Они способны не только самостоятельно проводить реанимацию, но и подсказать, что делать, а чего не делать.

Устанавливать их, по примеру западных стран, предлагают в метро, аэропортах, на вокзалах, стадионах и других местах массового скопления людей. Известно, что при остановке сердца на счету буквально каждая минута: чем раньше человеку окажут помощь, тем больше шанс на успешную реанимацию. Но новые технологии – хорошее подспорье, а не панацея.

Дефибрилляторы могут появиться во всех общественных местах города



Кардиолог Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Александр Патрикеев уверен, что автоматический наружный дефибриллятор не сможет навредить пациенту.

"Дефибриллятор, которым пользуются, например, на скорой, полностью подчиняется человеку. С автоматическими аппаратами все наоборот: там исключено вмешательство человека в работу прибора. На нем даже нет лицевой панели с показателями. Все, что нужно – это закрепить на пациенте электроды и следовать голосовым подсказкам дефибриллятора", – сказал он.

При этом доктор отмечает, что обучиться использованию такого аппарата может каждый, и это не займет много времени. В принципе, можно разобраться даже по ходу, если быть внимательным.

"Каждая клемма и электрод подписаны. То есть на них самих написано, куда их нужно прикрепить. Дальше аппарат все делает сам: считывает жизненные показатели и принимает решение дать разряд. Причем предупреждает об этом, чтобы от человека убрали руки. Либо же говорит: "Прекратите реанимацию!" если показатели пришли в норму и дальнейшее воздействие не требуется", – уточнил эксперт.

Дефибриллятор для бригад СМП. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Конечно, такая система предохранит от случайного или умышленного нанесения электротравмы пострадавшему. Однако, несмотря на позитивный опыт подобных программ в других странах, стоит признать, что оказание экстренной помощи – это стрессовая ситуация. И неподготовленный человек тут может ошибиться, подчеркивает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

"В стрессовой ситуации обычный человек, непрофессионал, может запаниковать и совершить ошибку просто потому, что чего-то не заметил. Например, если просто положить потерявшего сознание человека на мокрую поверхность и применить дефибриллятор – негативные последствия спасаемому гарантированы", – замечает он.

А последствия могут быть довольно серьезными, отмечает врач анестезиолог-реаниматолог НИИ Нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Кирилл Крылов.

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"Дефибрилляция не всегда бывает нужна. Поэтому если необученному человеку дать возможность аппаратно провести разряд, он может по незнанию даже убить пациента. С другой стороны, автоматические дефибрилляторы защищены от такого. А на Западе их уже достаточно давно устанавливают в общественно-значимых местах. Наши граждане обладают таким же интеллектом и уровнем технической грамотности", – пояснил врач.

В любом случае, прежде, чем внедрять такую практику, необходимо продумать все аспекты, обращает внимание Александр Саверский.

"У аппарата есть "защита от дурака" – и это хорошо. Но нужно еще придумать, как защитить сам дефибриллятор: сделать так, чтобы он был доступен для помощи, но не становился легкой добычей для злоумышленников. Нужно руководствоваться, прежде всего, интересами общества, а не производителя медицинского оборудования", – заключил собеседник портала Москва 24.

По данным исследований, ежегодно в России от внезапной остановки сердца умирают около 250 тысяч человек. Поэтому власти делают все возможное для минимизации этой опасности. Например, навыки оказания экстренной помощи начали передавать московским учителям. Курс был запущен в симуляционном центре департамента здравоохранения в Боткинской больнице. Там учителя слушают лекции и отрабатывают приемы оказания медпомощи на пациентах-роботах.

Кроме того, знакомят с рабочими инструментами терапевтов, хирургов и реаниматологов, а также учат проводить несложные процедуры самих школьников. Такие занятия проходят в специализированных медицинских классах, которые функционируют в Москве уже два года.