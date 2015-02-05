Мэрия может остановить снос ларьков и введет рассрочку на оплату новых киосков

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Мэрия рассматривает возможность приостановить снос киосков, рассказал M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Новые ларьки, которые город сам выставит на продажу, могут появиться в марте. Предприниматели смогут купить их за 1 млн рублей с рассрочкой платежа. Такое решение принято в рамках разработки проекта антикризисного плана на 2015 год

"В рамках диалога с бизнесом обсуждается введение ограничений на снос объектов мелкой розницы. Планируется установить киоски по новому типу размещения", - рассказал Немерюк. По его словам, уже сейчас в столице менее 7 тысяч киосков, но те, что остались в городе, сносить не станут. В центре киоски, принадлежащие городу, появятся дополнительно к уже имеющимся ларькам.

Москва уже начала изготавливать новые киоски. Стоимость ларька составляет около 1 млн рублей. Рассматривается возможность рассрочки платежа за них. "Рассрочка еще не утверждена, рассмотрим целесообразность ее введения на год или два. После проведения аукциона будем смотреть на реакцию бизнеса", - отметил Немерюк. По его словам, первые киоски могут появиться уже через два месяца, к марту.



Что касается ставки аренды для субъектов мелкой розницы, ее решено сохранить на существующем уровне. "Тем более, что некоторые представители мелкой розницы, у которых еще действуют долгосрочные контракты, до сих пор платят ставку в размере земельного налога", - пояснил чиновник.

Напомним, в конце января стало известно, что город возьмет на себя строительство новых новых киосков. Власти пришли к выводу, что лучше подготовить палатки самостоятельно, а предпринимателям намного удобнее арендовать не площадь под ларек, а оборудованный киоск, в котором можно сразу начать торговлю. Новые киоски город разыграет на электронных аукционах, а договоры аренды теперь подпишут не на три года, а на пять лет. Торги пройдут во втором квартале 2015 года. Старые киоски постепенно будут сносить. Однако по закону снос возможен только после окончания срока договора аренды и только в случае, если киоск не соответствует нормам уличной торговли.

Рабочая группа при бизнес-омбудсмене столицы также предложила в рамках антикризисного плана оставить возможность демонтажа нестационарных торговых объектов исключительно по решению суда.

В Министерстве промышленности и торговли M24.ru также заявили, что считают необходимым прекратить все административные меры по сокращению деятельности и закрытию любых торговых объектов, как стационарных, так и нестационарных или рынков.

"Нужно провести работу по скорейшему увеличению количества торговых точек, реализующих продукты питания: мясная, молочная, рыбная продукция, овощи-фрукты, точки быстрого питания. В том числе посредством нестационарной и мобильной торговли", - сказал M24.ru замминистра Виктор Евтухов.

По его словам, необходимо продлить договоры на осуществление торговой деятельности "без каких-либо препятствий на существующих или более льготных условиях, чтобы сохранить их торговую деятельность и дать возможность бизнесу стабильно работать".

"Данные меры положительно скажутся на сохранении уровня занятости населения и позволят создать дополнительные рабочие места, в том числе для наиболее социально незащищенных категорий (лица предпенсионного возраста и прочие)", - отметил чиновник.

Бизнес-сообщество ранее предложило комиссии правительства Москвы целый ряд антикризисных мер, в том числе:

снизить налоги на объекты недвижимости, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости

отложить введение торгового сбора до 2017 года

устроить "налоговые каникулы" для малых предприятий

установить мораторий на проверки бизнеса, кроме случаев, когда возникает угроза жизни и здоровью граждан или опасность для окружающей среды

компенсировать процентную ставку по кредитам малого и среднего бизнеса на закупку российского оборудования

запретить приостановку деятельности малых предприятий на срок до 90 дней, поскольку такая административная мера имеет "разорительные последствия"

Источник в рабочей группе при бизнес-омбудсмене сказал M24.ru, что мэрия пока не определилась с мораторием на торговые сборы. Несмотря на многочисленные предложения предпринимателей, эту тему решено обсудить дополнительно, поскольку город может недополучить большой доход.

В департаменте городского имущества заявили, что планируют сохранить льготы по аренде для бизнеса. "В 2014 году для субъектов малого и среднего бизнеса была установлена минимальная ставка аренды в 3500 рублей за квадратный метр. Эту ставку необходимо сохранить, особенно в период кризиса", - сказал глава департамента Владимир Ефимов. В департаменте также предлагают увеличить рассрочку по арендной плате для инвесторов после изменения цели предоставления участка под строительство или реконструкцию.

Напомним, разработкой антикризисного плана занимается специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Москвы. Основные направления плана - усиление адресной помощи москвичам, обеспечение стабильности бюджетной и налоговой системы, продовольственной безопасности. В департаменте экономической политики предлагают расширить список льгот условий для столичных технополисов и технопарков и предоставить дополнительные гарантии иностранным инвесторам.

Марина Курганская