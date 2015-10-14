Виртуальная измена: Алла Боголепова – о походах налево и чтении чужой почты

Колумнист Алла Боголепова – об изменах, разводах, взломанных аккаунтах, сексуальном допинге, вкусе поцелуя и бабочках в животе.

Однажды мы с подругами собрались с целью немного выпить и пожаловаться друг другу на жизнь – иногда женщинам это нужно. И вдруг, прямо посреди обсуждения запредельного ценника салонов красоты, тридцатипятилетняя Лиза сказала:

– А я поймала мужа на измене. Наверно, буду разводиться.

На нее немедленно вытаращились четыре пары глаз. И дело даже не в том, что Лиза грубо выдернула нас из ласкового мира инъекционной косметологии, в котором мы, женщины "вокруг сорока", только начали делать первые робкие шаги. Да, у нас появились "гусиные лапки", но на память мы пока не жалуемся. И Лизину свадьбу помним хорошо, хоть и гуляли ее пятнадцать лет назад. Замуж за однокурсника Лиза выходила не просто по любви – это была страсть до неба. Ни минуты друг без друга, одно дыхание на двоих, идеальная пара. И все у них было хорошо: здоровые дети, путешествия, большие семейные торжества с родней и общими друзьями. И вместе они, Лиза и ее Андрей, были не только в радости, но и в горести: семейные драмы, болезни, трудные решения – Андрей никогда не увиливал от проблем и никогда не оставлял жену наедине с трудностями. Он заботился о семье и по мере финансовых возможностей баловал жену. Если бы существовал "Оскар" за "Лучшего мужа", Андрей каждый год входил бы в список номинантов. Это как минимум.

– Именно "Оскара", – недобро усмехнулась Лиза. – Актер хренов. Пятнадцать лет игры. А вернее – вранья. Но даже самый гениальный актер не может играть вечно. Особенно если не чистить папку "Входящие". И не спрашивайте меня, что я забыла в его почте.

Мы и не стали. Чего тут спрашивать, и так все понятно. Мы спросили, что там такого было – в этой почте. Оказалось – переписка.

– Романтическая? Отношения? Он влюбился? Это с работы его какая-нибудь мымра? Хочет увести его из семьи?

Оказалось, что мымра – замужняя женщина из Новосибирска, а переписка не так чтобы любовная. Скорее уж порнографическая. После пятнадцати-то лет счастливой семейной жизни. Под давлением улик негодяй признался в том, что нашел знойную сибирячку на сайте знакомств и после непродолжительного сетевого флирта вступил с ней в преступную связь по Скайпу. На вопрос Лизы не собираются ли ее муж и мымра бросить свои семьи, убежать на Кубу и создать новую ячейку общества, негодяй изумленно сказал что-то вроде: "Да ты с ума сошла!" И вот это его искреннее изумление озадачило Лизу больше всего. Андрей даже мысли не допускал, что его левый роман имеет хоть какое-то отношение к жене.

– Он сказал, что любит меня, что не представляет без меня своей жизни, и я тут вообще ни при чем, – сообщила Лиза. – Но он мне изменил, и не вздумайте говорить, что виртуально – не считается.

Мы и не стали. Мы пытались постичь удивительную мужскую логику.

– А я его понимаю, – сказала вдруг Аня, самая старшая из нас. – И, кстати, верю ему. Он действительно тебя любит. И страшно боится потерять. И, возможно, я скажу страшную вещь, но его секс на стороне действительно никак не связан с тобой. У него возникла проблема, и он ее решает как умеет.

Мы загалдели, как стая голодных возмущенных чаек. И тогда Аня тихо попросила:

– Поднимите руки те, кто за последние три месяца занимался сексом со своей половиной – и чтоб не долг, мать его, супружеский выполнял, а потому что действительно хотелось. И чтоб именно с ним, а не с Джорджем Клуни, или кто там у нас сегодня главный секс-символ. И не говорите мне, что закрыть глаза и представить другого мужика – не считается.

Почти все свадьбы играются по любви. Даже те, что "по залету", потому что ведь ему тоже предшествовала какая-то страсть. И первое время желание нивелирует почти любые трудности. Решение любых проблем молодожены ищут и находят в сексе. Бурление гормонов заглушает все плохое – от стучащего движка древней папиной машины до противного чавканья, с которым любимый трескает котлеты. Пока ты хочешь кого-то, он весь, от макушки до пяток – даже если и то, и другое далеки о совершенства – кажется таким милым.

А потом, после очередной ссоры, ты вдруг понимаешь, что помириться в постели уже не получится. Потому что ты не хочешь никакого секса, и более того, мысль о близости с тем, кто только что наговорил столько обидных слов (да и ты в долгу не осталась) кажется тебе просто дикой. Вы ложитесь спать после неловкого словесного примирения, и ты полночи прислушиваешься к его дыханию и к собственным чувствам: означает ли это, что мы больше не любим друг друга? Потом ссора забывается, но ты начинаешь наблюдать за собой и за ним. Мы больше не бросаемся друг к другу после его командировки. Когда родители забирают детей на выходные, мы предпочитаем выспаться и переделать хозяйственные дела. Мы больше не хотим друг друга.

Есть древняя индийская поговорка: уста, познавшие вкус поцелуя, жаждут испытать его снова. Так устроен человек. Лишившись допинга в виде сексуального напряжения, отношения могут перейти на новый уровень или развалиться. Но в любом случае участники пары, которых некогда связывала страсть, будут тосковать по этим сакраментальным "бабочкам в животе". Кто-то пытается возродить былое желание. У кого-то это даже получается. А кто-то идет по пути наименьшего сопротивления – просто пытается добрать на стороне то, что больше не находит в женщине. По-прежнему любимой – но, увы, уже не слишком желанной.

Это плохой путь. Выбравшие его мужчина или женщина рискуют потерять все. Но, возможно, пострадавшей стороне стоит понять, что иногда за изменой действительно стоит жажда острых ощущений – и ничего больше. Тот, кто действительно полюбил, не станет годами морочить голову законной жене и новой возлюбленной. Он соберет чемодан и уйдет в новую жизнь.

Наверное, есть смысл расширить слова свадебной клятвы, добавив к горю и радости, а также болезням и здравию, что-то вроде: "Я беру тебя в законные супруги вместе с твоим темпераментом, фантазиями, неврозами и запароленным телефоном. Клянусь не пытаться тебя переделать, не лишать тебя личного пространства, не взламывать твои аккаунты в социальных сетях и не бросать, когда наша страсть иссякнет – потому что я собираюсь прожить с тобой всю жизнь и верю, что к тому времени, как ветер бытовухи унесет романтический шалашик нашего сексуального влечения, мы вместе построим нечто действительно прочное. Например, любовь".