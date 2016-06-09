Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2016, 12:56

Происшествия

Угроза взрыва на Курском вокзале не подтвердилась

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На территории Курского вокзала не нашли взрывное устройство, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Силовики проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее с территории вокзала эвакуировали почти 2,5 тысячи человек после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На расписание поездов инцидент не повлиял.

Курский вокзал эвакуировали из-за сообщения о бомбе чуть более месяца назад. Также людей выводили со станции 11 апреля и 27 апреля, причем угроза взрыва каждый раз оказывалась ложной.

Ссылки по теме


ложный вызов угроза взрыва Курский вокзал чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика