Угроза взрыва на Курском вокзале не подтвердилась

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На территории Курского вокзала не нашли взрывное устройство, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Силовики проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее с территории вокзала эвакуировали почти 2,5 тысячи человек после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На расписание поездов инцидент не повлиял.

Курский вокзал эвакуировали из-за сообщения о бомбе чуть более месяца назад. Также людей выводили со станции 11 апреля и 27 апреля, причем угроза взрыва каждый раз оказывалась ложной.