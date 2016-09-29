Письма Чехова и прижизненные издания классика уйдут с молотка

Фото: litfund.ru

Личные письма Чехова, редкие книги, фотографии и автографы знаменитого писателя выставят на аукционе в Москве, который 29 сентября проведет "Литфонд". Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Коллекционеры смогут приобрести два письма классика, которые он написал в 1879 и 1883 годах. Первое адресовано другу семьи Гавриилу Павловичу Кравцову, и в нем писатель упоминает о своих псевдонимах: Антоша Чехонте, Человек без лица, М. Ковров и сообщает, что получает по 8 копеек за строчку. "Расходы ужасные. В день на извозчика больше рубля сходит…"

На торгах представят уникальное издание, подписанное А. Чехонте, "Сказки Мельпомены". Здесь интересно не только содержание, но и великолепный переплет одного из лучших и дорогих французских мастеров Эдуарда Пагнана. Также участники аукциона смогут приобрести вторую книгу классика "Пестрые рассказы" с его автографом.

Коллекция "Весь Чехов" состоит из 104 лотов, в числе которых первые журнальные и газетные публикации, а также редкие фотографии и открытки.

Помимо этого, коллекции можно будет пополнить редкими изданиями, выходившими во времена Чехова, в том числе "Психология французского народа" Ф. Фулье, "Любовь, ненависть, ревность, измена и порождаемые ими преступления", "История сношений человека с дьяволом" М. Орлова, "Жизнь и приключения известного маркиза де Сада" А. Альмараса, "На ушко прекрасному полу. Как удержать около себя любимого человека", "Дама в штанах. Очерк по истории эволюции женского платья" и многие другие, не менее интересные издания.

Место : Нижний Кисловский пер., 6, стр. 2 : Нижний Кисловский пер., 6, стр. 2 Время: 29 сентября, 19:00



