Живые поэты: Андрей Орловский

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
я не писал три месяца – и вот:
февраль,
подъезд,
сырая сигарета.
и по дороге, на которой лед
блестит под золотой иглой рассвета,
шагает страшный год – так караван
слонов ломает черепахе панцирь.
три месяца я прятался в диван,
пытаясь во всем этом разобраться.
волнение, сомнения, метель
засасывает город, как воронка.
я точно понял: зрелость – это дверь,
закрывшаяся в комнату ребенка.
я понял, что все пишут об одном –
одни ответы, разные вопросы.
я понял то, что знал уже давно:
зима – это хроническая осень.
вся жизнь есть воспитание души,
а старость – это черновик для смерти.
так в лабиринтах облачных вершин
над городом гудит холодный ветер –
как вопль одинокого кита,
ради свободы бросившего стаю.
я много чувствовал
и мало понимал,
а в это время люди просыпались.
застыли в окнах тени мокрых снов,
и дым плывет, как пьяная невеста.
букеты электрических цветов
вдруг вспыхнули
на утренних подъездах.
весь город за ночь будто похудел –
луч солнца обнажил скелет котельной.
на пыль ушедших дней,
на соль,
на мел
шагнули тени теплых привидений.
забыв о том, как были всех сильней –
людей,
атлантов,
северного ветра,
богов, супергероев, дикарей,
они идут по лезвию рассвета.
я выкурил три пачки, и теперь
слова как дым из легких прут наружу.
внизу в подъезде прогремела дверь:
поскальзываясь на блестящих лужах,
бежит ребенок – бледный и седой –
сливаясь с остывающей толпой.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
