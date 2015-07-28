Форма поиска по сайту

28 июля 2015, 19:03

Живые поэты: Андрей Орловский

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Одесса
  • Возраст: 23 года
  • Любимые поэты: Мандельштам, Никонов, Рыжий

    • я не писал три месяца – и вот:


    февраль,


    подъезд,


    сырая сигарета.


    и по дороге, на которой лед


    блестит под золотой иглой рассвета,


    шагает страшный год – так караван


    слонов ломает черепахе панцирь.


    три месяца я прятался в диван,


    пытаясь во всем этом разобраться.


    волнение, сомнения, метель


    засасывает город, как воронка.


    я точно понял: зрелость – это дверь,


    закрывшаяся в комнату ребенка.


    я понял, что все пишут об одном –


    одни ответы, разные вопросы.


    я понял то, что знал уже давно:


    зима – это хроническая осень.


    вся жизнь есть воспитание души,


    а старость – это черновик для смерти.


    так в лабиринтах облачных вершин


    над городом гудит холодный ветер –


    как вопль одинокого кита,


    ради свободы бросившего стаю.


    я много чувствовал


    и мало понимал,


    а в это время люди просыпались.


    застыли в окнах тени мокрых снов,


    и дым плывет, как пьяная невеста.


    букеты электрических цветов


    вдруг вспыхнули


    на утренних подъездах.


    весь город за ночь будто похудел –


    луч солнца обнажил скелет котельной.


    на пыль ушедших дней,


    на соль,


    на мел


    шагнули тени теплых привидений.


    забыв о том, как были всех сильней –


    людей,


    атлантов,


    северного ветра,


    богов, супергероев, дикарей,


    они идут по лезвию рассвета.


    я выкурил три пачки, и теперь


    слова как дым из легких прут наружу.


    внизу в подъезде прогремела дверь:


    поскальзываясь на блестящих лужах,


    бежит ребенок – бледный и седой –


    сливаясь с остывающей толпой.


    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
