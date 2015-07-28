Живые поэты: Андрей Орловский

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Одесса Возраст: 23 года Любимые поэты: Мандельштам, Никонов, Рыжий

я не писал три месяца – и вот:

февраль,

подъезд,

сырая сигарета.

и по дороге, на которой лед

блестит под золотой иглой рассвета,

шагает страшный год – так караван

слонов ломает черепахе панцирь.

три месяца я прятался в диван,

пытаясь во всем этом разобраться.

волнение, сомнения, метель

засасывает город, как воронка.

я точно понял: зрелость – это дверь,

закрывшаяся в комнату ребенка.

я понял, что все пишут об одном –

одни ответы, разные вопросы.

я понял то, что знал уже давно:

зима – это хроническая осень.

вся жизнь есть воспитание души,

а старость – это черновик для смерти.

так в лабиринтах облачных вершин

над городом гудит холодный ветер –

как вопль одинокого кита,

ради свободы бросившего стаю.

я много чувствовал

и мало понимал,

а в это время люди просыпались.

застыли в окнах тени мокрых снов,

и дым плывет, как пьяная невеста.

букеты электрических цветов

вдруг вспыхнули

на утренних подъездах.

весь город за ночь будто похудел –

луч солнца обнажил скелет котельной.

на пыль ушедших дней,

на соль,

на мел

шагнули тени теплых привидений.

забыв о том, как были всех сильней –

людей,

атлантов,

северного ветра,

богов, супергероев, дикарей,

они идут по лезвию рассвета.

я выкурил три пачки, и теперь

слова как дым из легких прут наружу.

внизу в подъезде прогремела дверь:

поскальзываясь на блестящих лужах,

бежит ребенок – бледный и седой –

сливаясь с остывающей толпой.

Авторские орфография и пунктуация сохранены