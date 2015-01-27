Лекция онлайн: филолог Михаил Бударагин о советской сатире

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Культурном центре "Пунктум" в течение всего года будут проходить лекции из цикла "Книга отражений".

Зеркало – извечный символ сатиры. Поэтому в мировой литературе изобретено множество игр с отражениями. Чаще всего читателю предлагается разглядеть на страницах произведения самих себя или увидеть общие черты у героев и известных исторических личностей.

Уже состоялись лекции, в ходе которых рассказывалось о сходстве Обломова Гончарова и лесковского Левши, Гамлета и Дон-Кихота.

В среду, 28 января, пройдет лекция "Сатира перед зеркалом", посвященная творчеству советских авторов: Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Валентина Катаева, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Эти люди заложили собственные литературные традиции, на которых взросла целая плеяда последователей.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 19.30.