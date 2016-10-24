Хроники "Генрих VI" Шекспир написал вместе с другим автором

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ученые из пяти стран пришли к выводу, что Шекспир писал свои произведения не один. Его соавтором официально признан британский писатель Кристофер Марло, сообщает английское издание The Guardian. Теперь фамилии обоих драматургов появятся на титульном листе академического издания хроники "Генрих VI", которое готовит к публикации Оксфордский университет.

Вывод о том, что у Шекспира был соавтор, сделала группа из 23 ученых из пяти стран. Проведя исследования с помощью компьютерных технологий, они установили, что все три части хроники являются плодом совместной работы двух авторов. Более того, исследователи утверждают, что как минимум 17 из 44 пьес, ранее приписываемых только лишь Шекспиру, могли быть написаны в соавторстве с другими авторами.

Кристофер Марло – английский поэт и драматург XVI века, современник и соперник Шекспира. Литературные эксперты не единожды высказывались о его влиянии на английского драматурга, а некоторые даже озвучивали мнение, что авторству Марло принадлежат некоторые произведения, известные под именем Шекспира.