В Москве объявили лауреатов премий "Поэт года" и "Писатель года"

Ольга Суханова названа "Поэтом года", Иосиф Гальперин стал главным лауреатом премии "Писатель года", сообщает ТАСС.

Торжественная церемония награждения победителей по традиции состоялась во Всемирный день поэзии.

Вторая премия "Поэт года" досталась Дмитрию Мурзину, третья – Александру Гельману. Вторая премия "Писатель года" присуждена Анату Романову, третья – Александру Ведрову.

Кроме того, были вручены по три премии в номинациях "Детская литература", "Лирика", "Юмор", "Дебют", "Романтика".

На церемонии собрались поэты со всей России, а также авторы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсный отбор проводился на протяжении всего 2015 года, объявленного в России Годом литературы. За это время жюри оценило произведения более 10 тысяч авторов из России, стран СНГ, а также из Германии, Израиля, Великобритании и США. В число финалистов вошли свыше 400 поэтов и прозаиков.

Все лауреаты премии получают контракт на издание собственной книги, финансируемый Российским союзом писателей, а также символ премии – статуэтку, выполненную в форме пера.