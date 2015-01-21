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Литература

21 января 2015, 17:40

Дебютный роман Джека Керуака впервые опубликуют в России

литература Джек Керуак бит-поколение

Джек Керуак. Фото: Tom Palumbo

Дебютный роман американского писателя-битника Джека Керуака "Море - мой брат" опубликуют в феврале, сообщили M24.ru в пресс-службе издательства "Азбука".

Произведение войдет в сборник "Море мой брат. Одинокий странник". Помимо дебютного романа в книгу включат работу "Одинокий странник" - автобиографическое произведение о путешествиях Керуака по США, Мексике, Марокко и странам Европы. Сам Керуак не хотел публиковать роман и утверждал, что рукопись потеряна. Однако произведение нашли в архивах наследников и выпустили в США в 2011 году.

Также издательство выпустит сборник Керуака "Сатори в Париже. Тристесса". "Сатори в Париже" опубликуют в России впервые, а "Тритесса" появится в новом переводе.

"У Керуака есть своя аудитория. И для этого круга людей выход нового романа - событие значительное. Для издательства это, конечно, важно. Мы можем себе позволить выпустить эту литературу", - отметила руководитель пресс-службы издательства Ольга Бушуева.

Американский поэт и писатель Джек Керуак принадлежал к бит-поколению и был одним из самых ярких представителей контркультуры 60-х годов. Керуак получил известность благодаря романам "В дороге" и "Бродяги Дхармы".

История вопроса

Бит-поколение - группа американских писателей 40-50-х годов прошлого столетия. Считается, что термин придумал Джек Керуак. Для битников характерно нонкомформистское поведение и отрицание общепринятых ценностей. Представители бит-поколения во многом повлияли на становление культуры хиппи.

Помимо Керуака к писателям-битникам относят Аллена Гинзберга ("Волль"), Уильяма Берроуза ("И бегемоты сварились в своих бассейнах"), автора романа "Над кукушкиным гнездом" Кена Кизи и других.

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