Людмила Улицкая представила книгу послевоенных воспоминаний

Людмила Улицкая - о книге "Детство 45-53: а завтра будет счастье"

4 сентября в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки прошла встреча с Людмилой Улицкой. На ней писательница рассказала о процессе создания книги рассказов-воспоминаний "Детство 45-53: а завтра будет счастье" и о том, чем ее воспоминания об описанном в книге времени отличаются от воспоминаний других ее авторов.

Людмила Улицкая - современный российский прозаик, известная представительница женской прозы, общественный деятель. В 2001 году стала первой женщиной, удостоенной премии Русский Букер за роман "Казус Кукоцкого". Романы, повести, эссе и рассказы писательницы переведены на 25 языков.

Людмила Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в городе Давлеканово в Башкирии, куда семья попала в эвакуацию. Еще до войны ее дед был репрессирован, а с 1948 года находился в заключении. В мирное время Улицкие вернулись в Москву, где Людмила окончила школу, а потом биофак МГУ. Два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР, откуда уволилась в 1970 году и уже больше не возвращалась на государственную службу. Первый раз Улицкая вышла замуж, будучи студенткой, но этот брак быстро развалился. Со вторым мужем – отцом двоих ее сыновей – писательница прожила десять лет, но, устав от амплуа домохозяйки, все-таки решилась на развод, который стал первым шагом к творческой самореализации. Улицкая стала завлитом в Камерный еврейский музыкальный театр и начала зарабатывать переводами стихов с монгольского и рецензиями, писать очерки, детские пьесы, делать инсценировки для радио и кукольного театра.

В конце 80-х в журналах публикуются первые рассказы Людмилы Улицкой, позже выходят фильмы по ее сценариям: "Сестрички Либерти" (1990, режиссер Владимир Грамматиков) и "Женщина для всех" (1991, режиссер Анатолий Матешко). Но настоящая известность приходит к автору после публикации в "Новом мире" повести "Сонечка" (1992). В 1996 году во Франции ее признали лучшей переводной книгой года, а писательница получила премию Медичи. Там же вышла первая книга Улицкой - сборник рассказов "Бедные родственники" - в 1993 году на французском языке.

Людмила Улицкая - о роли воспоминаний в воспитании молодого поколения

В 1997 году роман "Медея и ее дети" вывкл автора в число финалистов Букеровской премии. Однако, Букера (правда, в русской версии) Улицкая получила благодаря другому произведению – "Казус Кукоцкого", которое было отмечено итальянской премией Пенне. Главный герой мистического романа - доктор-гинеколог Павел Алексеевич Кукоцкий - обладает сверхъестественным даром "внутривидения", с помощью которого видит внутренние органы и болезни людей. В 2005 году в России выходит одноименный телесериал, снятый по роману режиссером Юрием Грымовым.

Среди других произведений Улицкой, отмеченных российскими и международными наградами, - роман "Даниэль Штайн, переводчик" (Премия Большая книга, 2007 г), роман "Искренне ваш, Шурик" (Премия Книга года, 2004 г; итальянская литературная премия Гринцане Кавур,2008 г). За "Диалоги" Михаила Ходорковского с Людмилой Улицкой, опубликованные в 2009 году в журнале "Знамя", писательница удостоена литературной премия журнала "Знамя" в номинации "Глобус".

Кроме повестей и романов в библиографии Улицкой немало рассказов, пьес и эссе, они вошли в известные циклы: "Истории про зверей и людей", "Искусство жить", "Русское варенье и другое", "Священный мусор".



В 2013 году опубликован сборник воспоминаний о послевоенных годах "Детство 45-53: а завтра будет счастье". Улицкая выступила автором идеи и составителем книги, основанной на письмах-воспоминаниях очевидцев эпохи.

Кроме литературы Улицкая активно занимается общественной деятельностью. В 2007 году был учрежден Фонд имени писательницы по поддержке гуманитарных инициатив. Одним из направлений его работы стал проект "Хорошие книги", в рамках которого Улицкая сама выбирает книги российских издательств и отправляет их в российские библиотеки.

В настоящее время писательница замужем за скульптором Андреем Красулиным.

Более подробную информацию о творчестве Людмилы Улицкой можно найти на официальном сайте: www.ulickaya.ru

Критики о творчестве автора

Людмила Улицкая - о продолжении цикла книг с рассказами-воспоминаниями

Мнения критиков о творчестве Людмилы Улицкой прямо противоположны. Одни называют ее "традиционным автором современной русской беллетристики, не чуждым новых художественных веяний", другие относят ряд ее произведений к "чернухе". Однако большая часть сходится в том, что она пишет для серьезной аудитории.

"Улицкая привнесла в литературу нечто новое - богословский роман, проявив тем самым большую смелость". (М. Горелик о романе "Даниэль Штайн, переводчик")

"Бесстрастный протоколист, хронограф, летописец… В манере Л. Улицкой многих критиков раздражает отсутствие тяги к рефлексии, причину чего надо усматривать в биологии". (Г. Ермошина в статье "Биологический эксперимент" о романе "Искренне ваш Шурик")

"И, между прочим, я совсем не в восторге от того, что ненормативной лексики в произведениях Улицкой с годами стало больше… Зачем? Дань моде? Да вроде мода уже прошла. Веление времени? Тоже нет. Время как раз вопиет о возрождении "великого и могучего", о спасении погибающих классических традиций, о возвращении к истокам?" (А. Молчанов в статье "Настоящая женская проза или Феномен Людмилы Улицкой" о повести "Сквозная линия")

Людмила Улицкая о жизни и жителях

Людмила Улицкая - о "крючках из реальности" в художественных текстах

"Не думаю, что существует какая-то средняя, для всех приемлемая правда. Мы все видим только части целого — в силу разной широты взгляда, глубины ума, точности интуиции.

Надо решить для себя вопросы: Кто я? Чего хочу? Нужна ли мне свобода? Готов ли я к ответственности? Могу ли я испытывать сострадание? Есть множество людей, которые совершенно созрели к тому, чтобы задать себе эти вопросы, но никто не сказал им, что такие вопросы задавать нужно, а сами они не догадались.

Если честно, мне Страшный суд не кажется самой удачной из христианских идей. Я думаю, его придумали из педагогических соображений разочарованные в человеке отцы церкви.

Я видела столько прекрасных смертей, когда люди уходили благородно, красиво, "безболезненно, непостыдно, мирно", что с годами гораздо больше боюсь своего плохого поведения, чем смерти. Наверное, это и есть гордыня.

Коммунистическая идеология в нашей стране рухнула. Строить плохонький, как все отечественное, капитализм после всех провалов западного — задача малопривлекательная. Никаких новых идей нет.

Неотения — способность недоразвившейся личинки к размножению — наблюдается в природе у некоторых видов насекомых и земноводных. Мне кажется, что это замечательная метафора — современное человечество напоминает именно личинок, которые не достигают взрослого состояния, но об этом не догадываются. Взрослый человек способен созидать, а личинка такой способностью не обладает, поскольку ее предназначение — потребление. В этом смысле современное общество кажется мне личиночным — оно ориентируется на всякого рода потребление: лучшей еды, лучших путешествий, одежды, гостиниц, секса. На этом пути невозможно достичь конечного результата. Где-то впереди мерещится что-то еще более вкусное или неопробованное...

Людмила Улицкая - о различиях в литературных взглядах на эпоху

Личинка человека обладает всеми правами, которыми обладает взрослый человек. Она не обладает обязанностями.

Есть люди с не разрушенным нравственным чувством, с совестью, я их знаю поименно. Их только нельзя встретить в высших эшелонах власти, среди начальства и генералов всякого рода. Вот недавно ушел такой человек — Вера Миллионщикова, главный врач Первого московского хосписа. Но еще остались другие.

С такого большого расстояния, как от бога до человека, разница между грешниками и праведниками не так уж велика. Если мне, обыкновенной пожилой женщине, так жалко людей, то у высшей силы, полагаю, должно быть побольше сострадания. Уж очень несчастные мы создания — злые, жалкие, глупые. Как нас не пожалеть? Животные, взгляните, насколько лучше!

Я только что очень прилично поболела и уверена, что болезни полезны человеку. Болезни нам даны, чтобы мы остановились и подумали, и радовались жизни, и ценили сострадание, и сами бы менялись, испытывая боль. Только вот зачем дети болеют, на этот вопрос я не могу ответить.

Есть одно качество у времени: оно ускоряется с годами. В детстве каждый год тянется бесконечно, тебе бесконечно долго шесть лет и никак не исполняется семи, когда будет другая жизнь, школа... А чем ближе к старости, тем быстрее осыпаются листочки календаря. Моргнул — понедельник, еще моргнул — опять декабрь...

Грязи я не боюсь, не брезглива, и, если надо, могу вымыть сортир. Это благородная работа — из грязного делать чистое".

(Из интервью журналу Esquire)

"Правда 24": Писатель Людмила Улицкая

"Как писатель и как человек, могу сказать, что в очень большой степени состояние "счастья" или "несчастья" — вопрос личного выбора. Если человек не хочет быть несчастным, в огромном большинстве случаев он может выйти из этого отвратительного состояния. Но если человек — и с женщинами это случается чаще, чем с мужчинами, — хочет быть несчастным, то на этом пути он может отлично преуспеть, даже не имея к этому видимых оснований. Свое несчастье можно холить, лелеять, взращивать его, не давая о нем забыть ни себе, ни окружающим.

Та же Америка иначе относится к проблеме страдания, чем Россия. Страдание там почти неприлично, его следует скрывать, а не предъявлять. Американцы — и женщины, и мужчины — стараются от страдания избавиться и наработали для этого специальные механизмы. Полезные. Но хорошо бы разглядеть границу — в какой момент, избавившись от страдания, человек теряет и способность к состраданию?

(Из интервью "Аргументам и Фактам")

Названия и имена, упоминавшиеся в выступлениях писательницы

"Детство 45-53: а завтра будет счастье" - сборник воспоминаний о послевоенных годах, опубликован в 2013 году. Людмила Улицкая стала автором идеи, составителем и соавтором книги, состоящей из 17 разделов ("Жизнь города", "Жизнь деревни" и др.), каждый из них начинается с предисловия писательницы. В сборник вошли письма свидетелей послевоенных лет, а также детские воспоминания самой Улицкой и мемуарный рассказ писателя Александра Кабакова.

"...Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945-1953. Для меня это ровесники, для других - родители... С тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения", - говорит о новой книге Людмила Улицкая.

Александр Кабаков ( 22 октября 1943) — русский писатель и публицист. Родился в эвакуации в Новосибирске. После окончания механико-математического факультета Днепропетровского университета работал инженером в ракетном конструкторском бюро. В 1972 году начал работать журналистом в газете "Гудок". Занимал разные должности в газетах "Московские новости", "Коммерсантъ", "Столичная вечерняя газета", в журналах "Новый очевидец" и "Саквояж СВ".

В 1988 году написал повесть "Невозвращенец", предсказавшую скорое наступление смутного периода в жизни страны — Перестройки. В произведении описана истерзанная гражданской войной, голодная и лишенная политических перспектив Москва 1993 года.

В 2006 году Александр Кабаков возглавлял жюри премии "Русский Букер".

В 2011 году Кабаковым в соавторстве с Евгением Поповым издана книга воспоминаний "Аксенов" о судьбе писателя и закономерностях рождения большой личности.

Книги Кабакова выходят за рубежом, в том числе в США, Франции, Германии, Италии, Испании, в скандинавских странах, Японии и Китае.

Общество "Мемориал" - международная общественная некоммерческая организация, созданная в Москве 28 января 1989 года для историко-просветительской, правозащитной и благотворительной деятельности. Первым председателем общества был академик Андрей Сахаров.

Сначала главной задачей "Мемориала" было исследование политических репрессий в СССР, реабилитация и увековечивание памяти их жертв. На сегодня общество объединяет несколько организаций в России, Германии, Казахстане, Латвии, Армении, Грузии и Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу. В 1991 году для координации правозащитной работы общества создан правозащитный центр "Мемориал", который исследует нарушения прав человека и нормы международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов, оказывает правовую помощь беженцам и вынужденным переселенцам.

Джордж Оруэлл (настоящее имя — Эрик Артур Блэр; 25 июня 1903 года — 21 января 1950 года) — английский писатель и публицист. Наиболее известен как автор антиутопического культового романа "1984" и повести "Скотный двор". Ввел в политический язык получивший в дальнейшем широкое употребление термин холодная война.

Потерянное поколение (фр. Génération perdue, англ. Lost Generation) — понятие, возникшее в период между Первой и Второй мировой войнами. Под ним подразумеваются молодые люди, призванные на фронт, часто со школьной скамьи, рано начавшие убивать. После войны большая часть из них не могла адаптироваться к мирной жизни, многие спивались, заканчивали жизнь самоубийством или сходили с ума. Автором термина называют Гертруду Стайн, он стал известен благодаря упоминанию в романе Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". Понятие "потерянное поколение" стало лейтмотивом творчества Эриха Марии Ремарка, Анри Барбюса, Ричарда Олдингтона, Эзры Паунда, Джона Дос Пассоса, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Томаса Вулфа и ряда других писателей.

Иоганн Гутенберг (между 1397 и 1400, Майнц — 3 февраля 1468, Майнц, Германия) — немецкий ювелир и создатель первого печатного станка. Гениальное изобретение Гутенберга состояло в изготовлении из металла "подвижных" выпуклых букв (литер), вырезанных в обратном виде. Из них он набирал строки и с помощью специального пресса делал оттиски на бумаге. Открытый в середине 1440-х годов европейский способ книгопечатания распространился впоследствии по всему миру. До 1456 года Гутенберг отлил не менее пяти различных шрифтов, напечатал латинскую грамматику Элия Доната (несколько ее листов хранятся в Национальной библиотеке в Париже), несколько папских индульгенций и две Библии - 36-строчную и 42-строчную; последняя, известная под названием Библии Мазарини, напечатана в 1453-1455 годах.

Артур Кларк (16 декабря 1917, Майнхэд, графство Сомерсет, Великобритания — 19 марта 2008, Коломбо, Шри-Ланка) — английский писатель, ученый, футуролог и изобретатель. Один из авторов сценария знаменитого фильма "Космическая одиссея 2001" (1968), поставленного Стэнли Кубриком. Позже Кларк опубликовал роман "2001: Космическая одиссея", написанный по мотивам сценария фильма и положивший начало циклу из четырех книг. Среди других известных романов Артура Кларка: "Конец детства" (1953), "Город и звезды" (1956), "Свидание с Рамой" (1973), "Фонтаны Рая" (1979). В 1999 году Кларк получил рыцарское звание от королевы Елизаветы II.

Артура Кларка, Айзека Азимова и Роберта Хайнлайна называют "большой тройкой" научных фантастов, как оказавших большое влияние на жанр в середине XX века.

Рэй Бредбери (22 августа 1920 года, Уокиган, США — 5 июня 2012 года, Лос-Анджелес) — американский писатель, признанный классик научной фантастики. Значительная часть его творчества тяготеет к жанру фэнтези, притчи или сказки. За свою жизнь автор написал более восьмисот литературных произведений, в том числе романы и повести, сотни рассказов, десятки пьес, статей, заметок и стихотворений. Самые известные произведения Бредбери - антиутопия "451 градус по Фаренгейту", цикл рассказов "Марсианские хроники" и частично автобиографический роман "Вино из одуванчиков".

Герберт Уэллс (21 сентября 1866, Бромли, Великобритания — 13 августа 1946, Лондон, Великобритания) — английский писатель и публицист, представитель критического реализма, биолог по образованию. Автор известных научно-фантастических романов "Машина времени", "Человек-невидимка", "Война миров" и других произведений. Темы, впервые прозвучавшие в произведениях Уэллса, были популярны в фантастике долгие годы, а сам автор предсказал многие изобретения и события будущего. В 1898 году вышла "Война миров", предвидевшая войны с применением отравляющих газов, авиации и лазера. В романе "Мир освобожденный" (1914) упоминаются Вторая мировая война и "атомная бомба", основанная на расщеплении атома и сбрасываемая с самолета. В 1923 году ("Люди как боги") Уэллс первый ввел в фантастику параллельные миры. Также писатель стал автором идеи антигравитации ("Первые люди на Луне"), ставшей впоследствии популярной у других писателей-фантастов; придумал человека-невидимку, ускоритель темпа жизни и многое другое.

Все эти оригинальные идеи были не самоцелью, а скорее техническим приемом, призванным подчеркнуть социально-критическую сторону его произведений. Например, в "Машине времени" Уэллс предостерегает, что продолжение непримиримой классовой борьбы может привести к полной деградации общества.