Портал "Списанные книги" откроется в день рождения Пушкина

Фото: YAY/ТАСС

Интернет-сервис "Списанные книги" начнет функционировать 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает агентство "Москва".

Москвичи смогут найти издания, которые подлежат списанию. Это продолжение акции "Списанные книги", которая была реализована в 2016 году. Но тогда списки просто были опубликованы, и уточнить их можно было, позвонив по телефону в библиотеку.

Чтобы воспользоваться сервисом, читателю нужно будет зарегистрироваться, выбрать и положить в "корзину" сайта не более десяти книг по разным отраслям знания. В интернет-портале будет более 40 категорий, по которым предлагаются издания: научная, историческая, общественно-политическая, классическая литература и другие. Спустя некоторое время читатель получит уведомление о готовности заказа в личном кабинете или по электронной почте. В течение трех дней москвичу нужно будет приехать за ожидающими его книгами в библиотеку.

Читатели смогут забронировать как художественную литературу, так и учебную, в том числе устаревшие справочники. Также будут доступны научные труды.