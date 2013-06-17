Москвичи смогут купить любимые книги своих кумиров в пяти парках

В столичных парках появились читальные залы

В пяти центральных парках столицы появились павильоны, в которых продаются книги по демократичным ценам. Отбор литературы проводят популярные писатели, критики и литературоведы.

Проект "Книги в парках" стартовал в столице 16 июня. В парке имени Горького, Парке искусств "Музеон", Саду Эрмитаж, Таганском парке и Саду им. Баумана появились деревянные конструкции в форме беседок и скамеек – "Гоголь-модули", в которых горожанам будут продавать книги букинисты, издательства и книжные магазины. Подчеркивается, что книги будут стоить дешевле, чем где-либо. На стеллажах можно найти как детскую литературу, так и книги для взрослых – от художественной литературы до биографий и книг по искусству.

Также в рамках проекта в парках пройдут концерты, встречи с писателями и артистами, которые расскажут о своих любимых книгах. Кроме этого, "Книги в парках" представят общероссийскую акцию "Книги моей жизни". В ее рамках актеры, писатели, политики, среди которых Андрей Макаревич, Михаил Веллер, Илья Лагутенко, Владимир Познер, Карен Шахназаров, Михаил Швыдкой и многие другие, создали именные книжные коллекции. Посетители парков смогут купить любимые книги кумиров.