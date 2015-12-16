Форма поиска по сайту

16 декабря 2015, 12:58

Культура

Составлен рейтинг самых популярных книг Года литературы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский городской библиотечный центр составил список книг, названия которых читатели столичных библиотек чаще всего вписывали в бланк заказа. Рейтинг самых популярных сочинений уходящего 2015 года выглядит следующим образом:

Место в рейтингеАвторНазвание книги
1Захар Прилепин"Обитель"
2Людмила Улицкая"Детство 45-53: а завтра будет счастье"
3Виктор Пелевин"Любовь к трем цукербринам"
4Дина Рубина"Русская канарейка. Блудный сын"
5Сергей Лукьяненко"Ночной Дозор"
6Федор Достоевский"Братья Карамазовы"
7Донна Тартт"Щегол"
8Эрих Мария Ремарк"Три товарища"
9Джордж Мартин"Игра престолов"
10Рэй Брэдбери"Вино из одуванчиков"

Весь год библиотеки столицы ежемесячно подводили промежуточные итоги, чтобы лучше понять читательские предпочтения. Данные по библиотекам федерального подчинения – например, Российской государственной библиотеке – не учитывались. В результате получился перечень, в который вошли десять книг. Эти издания – топ-10 из 165 произведений 134 авторов.

МГБЦ также подготовил расширенный список из 30 сочинений. Из них пять принадлежат перу Бориса Акунина – это самый читаемый автор по совокупности произведений. Москвичам нравятся:

  • "Левиафан";
  • "Шпионский роман";
  • "Настоящая принцесса и другие сюжеты"
  • "Огненный перст"
  • "Бох и шельма"

