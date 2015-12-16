Составлен рейтинг самых популярных книг Года литературы

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Московский городской библиотечный центр составил список книг, названия которых читатели столичных библиотек чаще всего вписывали в бланк заказа. Рейтинг самых популярных сочинений уходящего 2015 года выглядит следующим образом:
|Место в рейтинге
|Автор
|Название книги
|1
|Захар Прилепин
|"Обитель"
|2
|Людмила Улицкая
|"Детство 45-53: а завтра будет счастье"
|3
|Виктор Пелевин
|"Любовь к трем цукербринам"
|4
|Дина Рубина
|"Русская канарейка. Блудный сын"
|5
|Сергей Лукьяненко
|"Ночной Дозор"
|6
|Федор Достоевский
|"Братья Карамазовы"
|7
|Донна Тартт
|"Щегол"
|8
|Эрих Мария Ремарк
|"Три товарища"
|9
|Джордж Мартин
|"Игра престолов"
|10
|Рэй Брэдбери
|"Вино из одуванчиков"
Весь год библиотеки столицы ежемесячно подводили промежуточные итоги, чтобы лучше понять читательские предпочтения. Данные по библиотекам федерального подчинения – например, Российской государственной библиотеке – не учитывались. В результате получился перечень, в который вошли десять книг. Эти издания – топ-10 из 165 произведений 134 авторов.
МГБЦ также подготовил расширенный список из 30 сочинений. Из них пять принадлежат перу Бориса Акунина – это самый читаемый автор по совокупности произведений. Москвичам нравятся:
- "Левиафан";
- "Шпионский роман";
- "Настоящая принцесса и другие сюжеты"
- "Огненный перст"
- "Бох и шельма"