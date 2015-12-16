Составлен рейтинг самых популярных книг Года литературы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский городской библиотечный центр составил список книг, названия которых читатели столичных библиотек чаще всего вписывали в бланк заказа. Рейтинг самых популярных сочинений уходящего 2015 года выглядит следующим образом:

Место в рейтинге Автор Название книги 1 Захар Прилепин "Обитель" 2 Людмила Улицкая "Детство 45-53: а завтра будет счастье" 3 Виктор Пелевин "Любовь к трем цукербринам" 4 Дина Рубина "Русская канарейка. Блудный сын" 5 Сергей Лукьяненко "Ночной Дозор" 6 Федор Достоевский "Братья Карамазовы" 7 Донна Тартт "Щегол" 8 Эрих Мария Ремарк "Три товарища" 9 Джордж Мартин "Игра престолов" 10 Рэй Брэдбери "Вино из одуванчиков"

Весь год библиотеки столицы ежемесячно подводили промежуточные итоги, чтобы лучше понять читательские предпочтения. Данные по библиотекам федерального подчинения – например, Российской государственной библиотеке – не учитывались. В результате получился перечень, в который вошли десять книг. Эти издания – топ-10 из 165 произведений 134 авторов.

МГБЦ также подготовил расширенный список из 30 сочинений. Из них пять принадлежат перу Бориса Акунина – это самый читаемый автор по совокупности произведений. Москвичам нравятся: