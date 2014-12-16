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16 декабря 2014, 11:36

Авторский вечер Евгения Евтушенко в КЦ ЗИЛ могут отменить

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Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

Авторский вечер Евгения Евтушенко в Культурном Центре ЗИЛ, запланированный на 6 января, могут отменить в связи с госпитализацией поэта. Об этом корреспонденту M24.ru сообщили организаторы мероприятия.

"Вечер Евгения Евтушенко, который сейчас находится в больнице, под вопросом. В случае отмены мероприятия эта информация появится на нашем сайте", - отметили в КЦ ЗИЛ.

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В рамках авторского вечера Евгений Евтушенко должен был представить книгу "Все поэмы" и прочитать новые произведения. Поэт планировал рассказать слушателям о своем творчестве и преподавании в американском университете.

Регистрация на мероприятие продолжается.

Напомним, что утром 14 декабря Евгения Евтушенко госпитализировали в Ростове-на-Дону, куда он приехал в рамках международного проекта "Культура без границ".

Врачи клиники в Ростове-на-Дону оценили состояние поэта Евгения Евтушенко как стабильное. В ближайшее время туда из Москвы вылетит спецборт с медиками института нейрохирургии имени Бурденко. По прибытию московские медики осмотрят Евтушенко и скажут, можно ли его перевезти на лечение в столицу.

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