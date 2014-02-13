Сергей Лукьяненко: "Интернет убивает художественный вкус"

"Правда 24": Сергей Лукьяненко - о книгах, написанных в соавторстве

В гостях у Евгения Додолева и программы "Правда 24" побывал известный писатель, создатель "Дозоров" Сергей Лукьяненко. Он рассказал, станет ли "Школьный надзор" продолжением старой саги и когда ждать новую книгу из оригинального цикла, а также поведал о сложностях, с которыми сталкиваются начинающие авторы, и об интернете, как убийце художественного вкуса.

Евгений Додолев: Я так понимаю, что ваши поклонники будут рады новой книге, но могу смоделировать, что скажут недоброжелатели – что Сергей Лукьяненко эксплуатирует уже отработанную тему "Дозоров". Правильно? "Школьный надзор" - это новая серия "Дозоров" опять-таки?

Сергей Лукьяненко: Это то, что называется в телесериалах словом spin-off, то есть "боковое ответвление". Дело в том, что сейчас я пишу последнюю книгу из цикла про "Дозоры", оригинального цикла. Это шестой роман, он будет носить неожиданное, оригинальное название "Шестой дозор". Эту книгу я надеюсь завершить к лету, после чего она выйдет летом или осенью. Интерес, на самом деле, у читателей остается. Потому что мир придуманный, он, конечно, имеет в себе большой потенциал.

Евгений Додолев: Не один мир, у вас много миров.

Сергей Лукьяненко: Ну, я имею в виду именно мир "Дозоров". Возникла идея дать его на разграбление молодым авторам. Принципиально, что авторы достаточно молодые, авторы талантливые бесспорно, но пока не знакомые массовому кругу читателей. В создании первых книг я даже участвую немного, работаю, так сказать, в соавторстве. Но основную массу текста делает начинающий автор. Он придумывает общую концепцию и большую часть романа пишет. Я, скажем так, выступаю в роли играющего тренера.

Евгений Додолев: Вам ведь не привыкать работать в соавторстве. Объясните мне, ведь разные есть форматы сотрудничества.

Сергей Лукьяненко: Совершенно.

Евгений Додолев: Объясните мне про свой формат.

Сергей Лукьяненко: Первый раз я писал в соавторстве с томским писателем Юлием Буркиным, это очень интересный писатель, музыкант, поэт, на мой взгляд, автор лучших переводов группы The Beatles на русский язык, журналист. Он решил написать детскую фантастическую книгу в подарок своим детям. Но побоялся писать сам, потому что, как он сказал, я свое детство плохо помню, я тебя старше, а вот ты совсем молодой, мне тогда было лет 20, ты еще сам ребенок.

Евгений Додолев: Прошу прощения, а ему сколько было? Какая у вас разница?

Сергей Лукьяненко: Ему было, наверное, 35.

Евгений Додолев: А, очень серьезная разница, практически другое поколение.

Сергей Лукьяненко: Ну, соответственно, он попросил меня написать с ним книгу в соавторстве. Мы ее написали, получилась хорошая веселая детская книга "Сегодня мама". Она, кстати, была даже экранизирована вскоре после "Дозоров", но экранизация была не самой удачной, прошла не сильно замеченной. Потом написал "Дневной дозор" в соавторстве с Володей Васильевым – это мой старый друг и ему очень понравилась тема "Дозоров". Мы с ним сделали совместно роман.

Евгений Додолев: Как вы пишете? Есть вариант, как Ильф и Петров писали.

Сергей Лукьяненко: Есть и Стругацкие.

Евгений Додолев: Да, как Стругацкие. Вы пишете одновременно или сперва кто-то набрасывает тезисы, а другой их уже оформляет и украшает литературными виньетками? В чем это сотрудничество для вас сложно и в чем оно для вас выгодно?

Сергей Лукьяненко: Набрасывать план здесь необходимо. Если быть братьями, как Стругацкие или Вайнеры, тогда, наверное, может получаться без плана. А когда разные люди… Или, может быть, когда муж и жена пишут в соавторстве, как Марина и Сергей Дьяченко. А для простых людей, для простых соавторов все-таки лучше вначале план сделать, набросать. Как правило, мы придумываем общий сюжет, делим его на главы. И потом уже, исходя из примерного понимания, какие будут в каждой главе события, мы эти главы делили поровну. Или не на главы, а на большие фрагменты – этот фрагмент берешь ты, этот фрагмент возьму я. После того, как каждый пишет свой фрагмент, ими обмениваешься и начинаешь править соавтора, стараясь, чтобы текст приобрел двойственность. Это на самом деле очень интересно, в этом есть элемент соревнований, даже какого-то дружеского, может быть, такого подкалывания. Потому что всегда хочется вставить что-нибудь ехидное в текст соавтора. Он тоже пытается как-то подшутить над тобой.

Евгений Додолев: Я сейчас вернусь к тому проекту, с которого мы начали разговор: не боитесь разговоров о том, что раскрученный, маститый, культовый писатель сейчас пытается на бренде, который он и создал, осуществить какой-то коммерческий проект? И писать он уже будет не сам, а под его "крышей", условно говоря, будет что-то делаться, может быть, не самого высокого качества.

Сергей Лукьяненко: Вы знаете, если бы я хотел осуществить такой коммерческий проект…

Евгений Додолев: Набрали бы негров.

Сергей Лукьяненко: … то с 1998 года, когда я начал писать "Дозоры", они бы выходили каждый год и всюду стояло только бы мое имя. И сейчас было бы 30 или сколько-то "Дозоров". Дело здесь в другом. Я хочу, чтобы эта серия помогла молодым авторам, я еще раз подчеркиваю слово "молодым", потому что сейчас очень сложно стартовать в литературе.

Евгений Додолев: Не только в литературе.

Сергей Лукьяненко: Да. Условия для писательского труда стали очень уж суровыми. Для начинающего автора они жестоки чрезвычайно. И вот появляется возможность написать книгу в раскрученной серии, которую прочтет, как минимум, 40-50 тысяч человек. Это возможность автору указать на себя.

Евгений Додолев: Прошу прощения, у вас такие тиражи прямо стартовые?

Сергей Лукьяненко: Да.

Евгений Додолев: Фантастика.

Сергей Лукьяненко: У "Школьного дозора" стартовый тираж - 40 тысяч экземпляров. Поскольку это совместный роман, то тираж такой. У предыдущей книги – "Застава" – которая выходила в конце года, 80 тысяч тираж.

Евгений Додолев: Смотрите, сейчас с компьютерами и с "Гуглом" очень легко делать тексты, нагонять массу, то есть производить продукт. В этом смысле, если мы не творческую составляющую, а технологическую возьмем – гораздо легче. В чем сложность? Сложность опубликовать? Тоже ведь проще: сейчас любой человек в интернете может писать и искать своего читателя. Очень многие и начинали через интернет.

Сергей Лукьяненко: Многие так и начинают, да. Есть авторы, которые так и остаются в интернете.

Евгений Додолев: И плюсы очевидны. Да, вот хорошо сказано, что остаются в интернете. Минусы какие? В чем сложность для начинающего писателя? Плюсы очевидны, мы с вами перечислили.

Сергей Лукьяненко: Ну, минусы вытекают из плюсов, как это обычно и бывает. Как правило, раньше начинающий писатель проходил очень жесткую, порой жестокую, школу. То есть, его футболили из журнала в журнал, из издательства в издательство. Ему резали тексты, его правили безжалостно. И он, конечно, ругался и кричал, что все негодяи и все очень плохо, но в результате потихоньку понимал минусы и недостатки своих произведений, которые всегда есть. У начинающего автора тем более. Так было со всеми, и со мной тоже. Сейчас автор берет и пишет свой роман. Он создает бессмертную рукопись "Великая битва у Черной дыры" и выкладывает его. И сразу появляется 100 человек, которые читают и кричат: "Да! Да! Так все и было! Мы были у той Черной дыры. Автор, мы твои навеки! Пиши продолжение". Вот, и у автора в голове начинают переклинивать шестеренки и он решает, что это действительно гениальный роман, что Азимов, Кларк, Лем и прочие Джорданы – они где-то там нервно курят в углу, а он уже самый великий на свете.

И он пишет второй роман, третий, у него свой круг читателей, который может быть очень небольшой. А то, что из этого романа нужно вытрясти половину, а с оставшейся хорошо поработать – он не понимает. И через несколько лет он этого не поймет. И когда ему кто-то скажет, скажем, в нормальном издательстве, да, это хорошо, но с этим надо работать, он обидится. Скажет: "Нет, это завистники, это недоброжелатели, они публикуют неправильных авторов, продались им. А меня, такого талантливого не берут, хотя у меня сто читателей в интернете, которые то, что я написал, хвалят". Интернет дает очень много, но сбивает прицел, он сбивает художественный вкус. И этим страдает огромное количество начинающих авторов.

Евгений Додолев: Вы верите в то, что можно выучиться на литератора? Или на журналиста? В журфаки вы верите?

Сергей Лукьяненко: Я сложно отношусь к этому вопросу. С одной стороны, могу сказать, что не верю, а с другой стороны, когда я однажды нашел свои самые первые пробы пера, не рассказы, а когда я первый раз решил написать что-то похожее на роман, я попытался это прочитать, я понял, какой это ужас и какой это кошмар, просто чудовищный.

Евгений Додолев: Это не издано?

Сергей Лукьяненко: Нет, конечно. Потом я начинаю читать вторую такую же повестюшку с гордым названием "роман", и вдруг обнаруживаю, что там последний абзац хороший. Всего один абзац, последний, он хороший. А потом читаю третью и вижу, что там уже есть куски, фрагменты текста. Тут там абзац, тут половина главы написана нормальным языком. То есть, какие-то вещи – они нарабатываются. Какие-то навыки, в любом случае, опыт что-то дает. Но, наверное, изначально нужно иметь посыл, дар, и тогда его можно развивать. Если его нет совсем – ну, наверное, это очень сложно.

