Живые поэты: Промч

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
автобан
я слушаю только мотор. свой борзый баварский мотор.
и бесконечный картавый шелест своей резины.
ни одного кафе, ресторана, ни одного магазина.
только мотор. и рельефы. холмы и низины.
прожорливый рокот щебёнки, покладистый торф.
а лето моё, моё лето лежит в километрах,
покорное этой своей незавидной судьбе.
и мимо проносятся люди. и люди пьяны и раздеты.
а фонари в моих жёлтых очках оставляют прогалины света.
и эти очки (если помнишь), то я посвящаю тебе.
как и тебе – эти долгие звёздные томные ночи…
в грозящих обвалом угрюмых кавказских горах,
где с тобой нет этих наглых моих многоточий
и треска разрыва, когда шов халтурно прострочен.
а мне? мне оставь, дорогая, пожалуй что, страх.
да, страх; ибо страх хоть на что-то, да годен.
хотя бы на импульс. а вектор я выберу сам.
я слушаю только мотор. и он мне поёт о свободе.
хотя за окном и мелькают калечные своды надгробий.
и запах земли прилипает к моим волосам.
за мною погоня. погоня меня вдохновляет.
а волны, как горе, приходят одна за одной.
и я всё пишу тебе это. пишу, а дорога петляет.
и я всё надеюсь, что ты разгадаешь меня, дорогая.
и всем им расскажешь потом, что случилось со мной.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
