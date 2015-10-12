Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 20:27

Культура

Живые поэты: Промч

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Роберт Фрост, Иосиф Бродский, Артюр Рембо

    • автобан

    я слушаю только мотор. свой борзый баварский мотор.
    и бесконечный картавый шелест своей резины.
    ни одного кафе, ресторана, ни одного магазина.
    только мотор. и рельефы. холмы и низины.
    прожорливый рокот щебёнки, покладистый торф.

    а лето моё, моё лето лежит в километрах,
    покорное этой своей незавидной судьбе.
    и мимо проносятся люди. и люди пьяны и раздеты.
    а фонари в моих жёлтых очках оставляют прогалины света.
    и эти очки (если помнишь), то я посвящаю тебе.

    как и тебе – эти долгие звёздные томные ночи…
    в грозящих обвалом угрюмых кавказских горах,
    где с тобой нет этих наглых моих многоточий
    и треска разрыва, когда шов халтурно прострочен.
    а мне? мне оставь, дорогая, пожалуй что, страх.

    да, страх; ибо страх хоть на что-то, да годен.
    хотя бы на импульс. а вектор я выберу сам.
    я слушаю только мотор. и он мне поёт о свободе.
    хотя за окном и мелькают калечные своды надгробий.
    и запах земли прилипает к моим волосам.

    за мною погоня. погоня меня вдохновляет.
    а волны, как горе, приходят одна за одной.
    и я всё пишу тебе это. пишу, а дорога петляет.
    и я всё надеюсь, что ты разгадаешь меня, дорогая.
    и всем им расскажешь потом, что случилось со мной.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

