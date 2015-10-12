Живые поэты: Промч

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 28 лет Любимые поэты: Роберт Фрост, Иосиф Бродский, Артюр Рембо

автобан

я слушаю только мотор. свой борзый баварский мотор.

и бесконечный картавый шелест своей резины.

ни одного кафе, ресторана, ни одного магазина.

только мотор. и рельефы. холмы и низины.

прожорливый рокот щебёнки, покладистый торф.

а лето моё, моё лето лежит в километрах,

покорное этой своей незавидной судьбе.

и мимо проносятся люди. и люди пьяны и раздеты.

а фонари в моих жёлтых очках оставляют прогалины света.

и эти очки (если помнишь), то я посвящаю тебе.

как и тебе – эти долгие звёздные томные ночи…

в грозящих обвалом угрюмых кавказских горах,

где с тобой нет этих наглых моих многоточий

и треска разрыва, когда шов халтурно прострочен.

а мне? мне оставь, дорогая, пожалуй что, страх.

да, страх; ибо страх хоть на что-то, да годен.

хотя бы на импульс. а вектор я выберу сам.

я слушаю только мотор. и он мне поёт о свободе.

хотя за окном и мелькают калечные своды надгробий.

и запах земли прилипает к моим волосам.

за мною погоня. погоня меня вдохновляет.

а волны, как горе, приходят одна за одной.

и я всё пишу тебе это. пишу, а дорога петляет.

и я всё надеюсь, что ты разгадаешь меня, дорогая.

и всем им расскажешь потом, что случилось со мной.

Авторские орфография и пунктуация сохранены