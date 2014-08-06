Джордж Р.Р. Мартин переиздаст детскую книжку про Ледяного дракона

Джордж Мартин. Фото: страница "Игры престолов" на Facebook
Автор "Игры престолов" (Game of Thrones) Джордж Р.Р. Мартин намерен переиздать собственную детскую книжку. Новый "Ледяной дракон" (The Ice Dragon), первоначально выпущенный в 1980 году, поступит на прилавки в октябре.
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Иллюстрации к детской книге нарисовал испанский художник Луис Ройо, сообщает The Guardian. События истории разворачиваются в том же мире, где живут герои саги "Песнь Льда и Пламени" (A Song of Ice and Fire), по которой снят сериал "Игра престолов".
"Ледяной дракон" рассказывает о маленькой девочке Адаре, которая подружилась с драконом. Этот дракон упоминается в "Песни Льда и Пламени": Джон Сноу в романе "Танец с Драконами" (A Dance with Dragons) вспоминает, как о нем ему рассказывала бабушка.
В настоящее время Мартин работает над шестой книгой фэнтези-саги. Она будет называться "Ветра зимы" (The Winds of Winter).
Несмотря на то, что позиционируется "Игра престолов" как сериал в жанре фэнтези, на самом деле сказочная сторона в истории вовсе не главная. Хитро закрученный сюжет делает акцент скорее на людских взаимоотношениях – любви и ненависти, страхе и силе, преданности и предательстве. Вымышленный мир же служит при этом фоном.
В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Огня" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказывают историю, описанную Мартином в третьей книге серии - "Буре мечей".