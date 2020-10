Джордж Р.Р. Мартин переиздаст детскую книжку про Ледяного дракона

Джордж Мартин. Фото: страница "Игры престолов" на Facebook

Автор "Игры престолов" (Game of Thrones) Джордж Р.Р. Мартин намерен переиздать собственную детскую книжку. Новый "Ледяной дракон" (The Ice Dragon), первоначально выпущенный в 1980 году, поступит на прилавки в октябре.

Иллюстрации к детской книге нарисовал испанский художник Луис Ройо, сообщает The Guardian. События истории разворачиваются в том же мире, где живут герои саги "Песнь Льда и Пламени" (A Song of Ice and Fire), по которой снят сериал "Игра престолов".

"Ледяной дракон" рассказывает о маленькой девочке Адаре, которая подружилась с драконом. Этот дракон упоминается в "Песни Льда и Пламени": Джон Сноу в романе "Танец с Драконами" (A Dance with Dragons) вспоминает, как о нем ему рассказывала бабушка.

В настоящее время Мартин работает над шестой книгой фэнтези-саги. Она будет называться "Ветра зимы" (The Winds of Winter).