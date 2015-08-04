Новая книга: "Страх и отвращение предвыборной гонки 72", Хантер С. Томпсон

Большая часть читателей, знакомая с именем Хантера С. Томпсона, при упоминании создателя уникального стиля гонзо-журналистики сразу вспоминает сумасшедшую книгу "Страх и отвращение в Лас-Вегасе". Еще чаще фамилия Томпсона ассоциируется с фильмом "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" – экранизацией бессмертного текста.

На этот раз перед глазами читателей роман-репортаж совершенно иного масштаба, но той же самой энергетики и стилистики. "Страх и отвращение предвыборной гонки 72" – это бескомпромиссный труд, описывающий предвыборные кампании кандидатов в президенты США. Те выборы не запомнились никому, кроме самих участников, так как были предсказуемы от "а" до "я".

Но у Хантера С. Томпсона получилось превратить их в удивительную гонку, где соревновались политики, наркотики, журналистика и элементы здравого смысла.

Первое, что нужно учитывать при прочтении книги – это история. Порой придется заглянуть в справочник, чтобы войти в контекст политического процесса. "Страх и отвращение предвыборной гонки" переполнен именами, терминами, топонимами и другими особенностями.

Именно это и делает книгу развернутым репортажем, а не художественным романом. Томпсон повествует из "самого сердца урагана", он путешествует за кандидатами по стране, наблюдает за устройством американской политической машины, рассказывает голую правду и не переставая пишет для Rolling Stone.

Текст балансирует на грани эссе, репортажа и потока сознания, пропущенного через информационные фильтры.

М.: Альпина Нон-фикшн