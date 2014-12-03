Сергей Лукьяненко презентует заключительный роман из серии "Дозоров"

Сергей Лукьяненко. Фото: M24.ru/Александр Сивцов
6 декабря российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретится со своими читателями в "Новом книжном". Там он представит новый роман "Шестой дозор". Об этом сообщается в видеообращении писателя.
Книга звершит культовую серию "Дозоров". В этот день стартуют продажи романа по всей стране.
В настоящее время можно сделать предварительный заказ книги.
Начало встречи - в 14.00, сход свободный.
Серия романов рассказывает об иных - людях, рожденных с определенными навыками, или попросту магах. Они могут посещать особый мир, недоступный обычным людям, могут остановить свое старение и подчинять себе обычных людей. Главный герой романов и экранизаций - светлый маг Антон Городецкий. Стоит отметить, что первая история о Городецком была написана 17 лет назад.
