Сергей Лукьяненко презентует заключительный роман из серии "Дозоров"

Сергей Лукьяненко. Фото: M24.ru/Александр Сивцов

6 декабря российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретится со своими читателями в "Новом книжном". Там он представит новый роман "Шестой дозор". Об этом сообщается в видеообращении писателя.

Книга звершит культовую серию "Дозоров". В этот день стартуют продажи романа по всей стране.

В настоящее время можно сделать предварительный заказ книги.

Начало встречи - в 14.00, сход свободный.

