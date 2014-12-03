Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2014, 14:28

Культура

Сергей Лукьяненко презентует заключительный роман из серии "Дозоров"

Сергей Лукьяненко. Фото: M24.ru/Александр Сивцов

6 декабря российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко встретится со своими читателями в "Новом книжном". Там он представит новый роман "Шестой дозор". Об этом сообщается в видеообращении писателя.

Книга звершит культовую серию "Дозоров". В этот день стартуют продажи романа по всей стране.

В настоящее время можно сделать предварительный заказ книги.

Начало встречи - в 14.00, сход свободный.

[html][/html]

Ссылки по теме


Вселенная "Дозоров" - фантастический мир, придуманный Сергеем Лукьяненко. Он описан в книгах "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Сумеречный Дозор", "Последний Дозор", "Новый Дозор", рассказе "Мелкий Дозор".

Серия романов рассказывает об иных - людях, рожденных с определенными навыками, или попросту магах. Они могут посещать особый мир, недоступный обычным людям, могут остановить свое старение и подчинять себе обычных людей. Главный герой романов и экранизаций - светлый маг Антон Городецкий. Стоит отметить, что первая история о Городецком была написана 17 лет назад.

Сайты по теме


Сюжет: Бесплатная Москва
литература писатели фантастика Сергей Лукьяненко Дозоры Шестой дозор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика