До конца 2013 года в Москве заменят 13,5 тысяч лифтов

"Интервью": Сергей Чернышев о замене лифтов и коте Лифтроскине

До конца 2013 года в Москве должны заменить 13,5 тысяч лифтов. А всего до 2016 года будет заменено 25 тысяч лифтов.

Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил генеральный директор предприятия "Мослифт" Сергей Чернышев.

Он также отметил, что несколько лет назад "Мослифт" по собственной инициативе организовал "горячую линию" для всех жалоб и предложений относительно работы лифтов на территории города.

За последние 2 года в Москве установили 13 тысяч новых лифтов. Их меняют по программе правительства Москвы, которая рассчитана на 5 лет.