Бизнесмены отреставрируют доходные дома в Настасьинском переулке

Доходные дома в Настасьинском переулке отреставрируют бизнесмены

В центре Москвы активно ремонтируют семь старинных домов. Сдавать объекты культурного наследия за символическую плату в обмен на реставрацию начали еще в прошлом году. Правительство Москвы подготовило новый список привлекательных инвестиционных предложений.

На данный момент на торги выставили комплекс доходных домов в Настасьинском переулке. Сколько компаний на них претендуют, пока держат в секрете. Потенциальные инвесторы пройдут строгий отбор. Тендерная комиссия будет обращать внимание и на то, как коммерсанты собираются использовать объекты культурного наследия.

"Функционал определяется четко еще на стадии конкурсных отношений. Все жестко прописывается. Есть интерес с точки зрения галерей, антикварных салонов, в меньшей степени интерес к офисным структурам", - сообщил телеканалу "Москва 24" руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

Для доходных домов в Настасьинском переулке назначали цену в 13 с половиной миллионов рублей в год. Она будет сохранятся до окончания реконструкции бизнесменом, выигравшим конкурс. По окончании всех работ, дома будут сдаваться в течение 49 лет всего за несколько сотен рублей.

Кто получит право на аренду станет известно 10 октября.

Отметим, пока существует только один законченный проект - отреставрированный "дом с кариатидами" в Печатниковом переулке. Его спасли от полного разрушения за год, затратив около 30 миллионов рублей.