В Москве 11 августа будет жарко, но местами возможны небольшие дожди

В Москве 11 августа ожидается переменная облачность и до +29 градусов

На этой неделе в Москву вновь вернется жара. После обеда в понедельник, 11 августа, синоптики обещают в столице температуру до 30 градусов, но будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможны небольшие дожди с грозами, передает телеканал "Москва 24".

В городе будет дуть юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды, в городе прогнозируется средний уровень опасности жары.

Отмечается, что погода на неделе в мегаполисе может измениться с приходом скандинавских антициклонов, которые понизят температуру в столице. Но произойти это может только ближе к выходным.