Писатель Андрей Битов выступит с лекцией в "Гоголь-центре"

Андрей Битов. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 27 февраля, писатель Андрей Битов выступит в рамках проекта "Открытая лекция", организованного журналисткой Катериной Гордеевой и "Гоголь-центром". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Свое выступление автор назвал "О Гоголе. И вообще" - речь на лекции пойдет не только о литературе. В первой части Битов расскажет о творческом пути, поделится жизненным и профессиональным опытом, во второй половине писатель ответит на вопросы аудитории.

Андрей Битов считается одним из основоположников русского постмодернизма, автор получил широкую известность благодаря роману о ленинградском филологе "Пушкинской дом".

Начало трансляции в 20:00.

Трансляция завершена.