Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2014, 14:58

Культура

Писатель Андрей Битов выступит с лекцией в "Гоголь-центре"

Андрей Битов. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 27 февраля, писатель Андрей Битов выступит в рамках проекта "Открытая лекция", организованного журналисткой Катериной Гордеевой и "Гоголь-центром". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Свое выступление автор назвал "О Гоголе. И вообще" - речь на лекции пойдет не только о литературе. В первой части Битов расскажет о творческом пути, поделится жизненным и профессиональным опытом, во второй половине писатель ответит на вопросы аудитории.

Андрей Битов считается одним из основоположников русского постмодернизма, автор получил широкую известность благодаря роману о ленинградском филологе "Пушкинской дом".

Начало трансляции в 20:00.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
лекции Гоголь-центр постмодернизм смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика