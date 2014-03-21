В Digital October стартует новый образовательный проект

Новый образовательный проект представят в Digital October

Россиянам предлагают заняться коллективным переводом лекций лучших профессоров мира. Новый проект на платформе Coursera стартует 24 марта в 19.00 в центре Digital October.

"В этот день посетителям подробно расскажут, как реализуется перевод на этой платформе. Они даже смогут присоединиться к переводам субтитров", - рассказала в эфире радио "Москва FM" директор образовательных программ Digital October, инициатор проекта Coursera в России Юлия Лесникова.

Что такое "краудсорсинг" Передача компанией некоторых производственных функций сторонним людям, добровольцам, в Интернете. При этом их деятельность координируется с помощью информационных технологий.

Лучшие варианты субтитров определятся голосованием с участием профессиональных переводчиков. Отметим, что с помощью краудсорсинга многие пользователи сети уже делают субтитры к иностранным сериалам, теперь дело дошло до образовательных курсов.

Как рассказала Лесникова, платформа Coursera существует с 2012 года, аудитория составляет около 6 млн пользователей. Курсы, размещенные на ней, снимаются вузами.

"Уже три российских вуза заявили о своем участии в этой платформе. И первый курс от Высшей школы экономики сейчас вышел на русском языке на Coursera", - сказала она.