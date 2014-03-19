В технопарке "Строгино" пройдет встреча с основателем Seed Forum

Фото: ИТАР-ТАСС

19 марта в столичном технопарке "Строгино" пройдет встреча с основателем Seed Forum Штэйнаром Хоелом Корсмо. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Основной темой встречи станет обсуждение возможности работы с международными инвесторами. Язык проведения мероприятия - английский.

Штэйнар Хоел Корсмо (Steinar Hoel Korsmo) - является основателем и директором международного фонда Seed Forum International. В настоящее время он консультирует ряд государств по вопросам развития инновационных проектов и программ кластерного развития.

Кроме того, господин Корсмо считается одним из основоположников механизмов кластерного подхода в Норвегии и скандинавских странах. Он также обладает опытом организации и проведения инвестиционных тренингов и инвестиционных мероприятий Seed Forum в 40 странах мира, 80 инвестиционных мероприятий Seed Forum и 160 подготовительных тренингов в год.

Начало трансляции - в 16.00.

Трансляция завершена.