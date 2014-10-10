Про науку: Лауреаты Нобелевской премии прочтут лекции на фестивале науки

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

11 и 12 октября четыре лауреата Нобелевской премии расскажут о своих открытиях на Фестивале науки. M24.ru проведет прямую трансляцию лекций.

11 октября

10.30 – 12.00 Лекция лауреата Нобелевской премии профессора Харальда цур Хаузена "Вакцина против рака" . Профессор Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2008 году "за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих рак шейки матки". Он расскажет, для чего нужна вакцинация против рака для женщин, когда и кому ее надо проводить и следует ли делать прививки и юношам.

12.15 – 13.45 Лекция лауреата Нобелевской премии, професора лаборатории структурной биологии института Скриппса (Калифорния, США) Курта Вютриха "Фундаментальные исследования пространственной структуры

сложных белковых молекул и наша повседневная жизнь". В своей лекции профессор Вютрих проиллюстрирует воздействие своих фундаментальных исследований в двух областях на нашу повседневную жизнь, а также объяснит, почему эти исследования открывают новые горизонты идей, которые позволят человечеству, например, улучшить питание человека или создать новые формы медицинской помощи.

16.00 – 17.30 Онлайн-лекция лауреата Нобелевской премии, профессора университета Страсбурга Жана-Мари Лена "От материи к жизни. Химия? Да, химия". Он расскажет о значении химии в эволюции вселенной, молекулах и молекулярных архитекурах, а также о создании нового поколения организованных молекулярных структур.

12 октября

11.30 – 13.00 – Лекция лауреата Нобелевской премии, руководителя научного центра New England Biolabs (США) сэра Ричарда Робертса "Бактериальные метиломы: сложный технический термин, который легко объяснить" . Сэр Ричард Робертс – знаменитый британский биохимик и молекулярный биолог, открывший интроны в эукариотической ДНК и механизм сплайсинга.

Напомним, что с 10 по 12 октября в столице проходит Московский фестиваль науки. Более 100 вузов, музеев и научных центров Москвы откроют свои двери для энтузиастов. Всего в этом году в рамках фестиваля задействуют 80 городских площадок. В программе фестиваля науки танцующие роботы соседствуют с лекциями нобелевских лауреатов, а выставки телескопов с философскими диспутами. Самых любопытных даже пустят в закрытый до этого Музей опытно-конструкторского бюро им. Сухого. Прочесть об этом событии подробнее можно здесь.