Как стать иллюстратором

Фото: ИТАР-ТАСС

Одна из самых востребованных профессий на современном рекламном рынке - это иллюстратор. О том, чем и как занимаются представители этой сферы деятельности, можно будет узнать 1 октября на лекции "Я - иллюстратор". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Лекторами станут основательницы иллюстраторского агентства Bang! Bang! Наталья Климчук и Ольга Морозова: они расскажут слушателям о секретах оформления продуктов, создания раскадровок и самостоятельных изображений, а также научат их рисовать картинки за одну ночь.

Интересующиеся иллюстрациями - как профессионально, так и любительски - откроют для себя особенности современного иллюстраторского рынка и узнают, почему съемки ролика нужно начинать с рисования "комикса".

Начало трансляции - в 18.00.

Трансляция завершена.