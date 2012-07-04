Подмосковная легкоатлетка завоевала золото на чемпионате России

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Первый комплект наград на чемпионате России по легкой атлетике разыграли женщины на дистанции в три тысячи метров с препятствиями.

Первое место заняла действующая чемпионка Европы и мира, подмосковная спортсменка Юлия Зарипова, опередив ближайшую соперницу на 15 секунд. Об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

Юлия Зарипова в составе сборной России отправится на Олимпиаду в Лондон.

Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Чебоксарах.