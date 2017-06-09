Поклонская подтвердила, что квартира в Донецке ей не принадлежит

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы на квартиру в Донецке, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International. По данным Поклонской, квартира принадлежит другому человеку.



По сообщениям СМИ, организация Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. Организация утверждала, что в госреестре прав на недвижимое имущество Украины владельцем одной из квартир в Донецке значится Наталья Владимировна Дубровская.

В Transparency International подчеркнули, что в неофициальной биографии экс-прокурора указано, что Дубровская – ее девичья фамилия. Ранее Поклонская отмечала, что у нее "нет и не может быть" незадекларированной квартиры в Донецке.