Дизайнер интерьеров рассказал об экономии при покупке мебели

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Летом многие москвичи принимаются за ремонт своих квартир. Эксперты по дизайну составили перечень предметов мебели, без которых не обойтись в обновленной квартире.



Для начала стоит избавиться от морально устаревших предметов мебели. Например, стенки советских времен в гостиной и непропорционально низких и глубоких платяных шкафов, комодов с тяжелыми ящиками, громоздких групп в прихожей, считает эксперт по дизайну интерьеров Евгения Постухова.



На замену стенкам сейчас пришли скрытые системы хранения, легкие подвесные конструкции, открытые стеллажи с ящиками внизу.

При этом эксперт рекомендует не выбрасывать всю старую мебель сразу. В последнее время набирает популярность направление Mid-century – обстановка середины прошлого века, периода 1950-1960 годов.

"В некоторых современных квартирах все еще можно встретить кресла того времени с деревянными подлокотниками и комоды на ножках, которые подойдут для стилистического оформления комнаты", – отмечает Постухова. Ее слова приводят Дни.ру.

"Жизнь в большом городе": Сколько стоит ремонт столичной квартиры

По мнению дизайнера, на покупке новой мебели тоже можно сэкономить, определив минимальный набор, без которого точно не обойтись в квартире. В список самой необходимой мебели должны входить:

Раскладной диван. В сложенном виде он удобен для приема гостей, а в разложенном станет дополнительным спальным местом.

Шкаф для хранения вещей. Лучше выбирать высокий узкий шкаф-купе или встроенный шкаф с дверцами.

Обеденный стол. Для экономии места можно выбрать раскладной вариант. Существуют модели, трансформирующиеся в журнальный столик.

Стулья. Стоит купить на один-два стула больше, чем человек в семье.



Кухонный гарнитур. Минимальная длина полноценной кухни – 240 сантиметров, но оптимально – обустроить кухню длиной 300 сантиметров, с учетом удобной поверхности для готовки.



Обувница. Она значительно экономит пространство в коридоре и освобождает прихожую от расставленной рядами обуви.



Секция с крючками и полкой для верхней одежды и головных уборов.



Кровать. Можно приобрести уже готовую с подъемным механизмом или же сделать конструкцию из ДСП и расположить под ней выдвижные ящики.



Стеллаж для книг и предметов декора. Он также послужит перегородкой при зонировании интерьера.

Рабочий стол. Громоздкую поверхность можно заменить продлением подоконника.



Этот простой список позволит не упустить главное и не купить лишнего. А сэкономленные средства можно отложить, чтобы позже добавить в готовый интерьер действительно стоящую изюминку.