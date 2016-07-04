Форма поиска по сайту

04 июля 2016, 16:23

Город

Дизайнер интерьеров рассказал об экономии при покупке мебели

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Летом многие москвичи принимаются за ремонт своих квартир. Эксперты по дизайну составили перечень предметов мебели, без которых не обойтись в обновленной квартире.

Для начала стоит избавиться от морально устаревших предметов мебели. Например, стенки советских времен в гостиной и непропорционально низких и глубоких платяных шкафов, комодов с тяжелыми ящиками, громоздких групп в прихожей, считает эксперт по дизайну интерьеров Евгения Постухова.

На замену стенкам сейчас пришли скрытые системы хранения, легкие подвесные конструкции, открытые стеллажи с ящиками внизу.

При этом эксперт рекомендует не выбрасывать всю старую мебель сразу. В последнее время набирает популярность направление Mid-century – обстановка середины прошлого века, периода 1950-1960 годов.

"В некоторых современных квартирах все еще можно встретить кресла того времени с деревянными подлокотниками и комоды на ножках, которые подойдут для стилистического оформления комнаты", – отмечает Постухова. Ее слова приводят Дни.ру.

"Жизнь в большом городе": Сколько стоит ремонт столичной квартиры

По мнению дизайнера, на покупке новой мебели тоже можно сэкономить, определив минимальный набор, без которого точно не обойтись в квартире. В список самой необходимой мебели должны входить:

  • Раскладной диван. В сложенном виде он удобен для приема гостей, а в разложенном станет дополнительным спальным местом.
  • Шкаф для хранения вещей. Лучше выбирать высокий узкий шкаф-купе или встроенный шкаф с дверцами.
  • Обеденный стол. Для экономии места можно выбрать раскладной вариант. Существуют модели, трансформирующиеся в журнальный столик.
  • Стулья. Стоит купить на один-два стула больше, чем человек в семье.

  • Кухонный гарнитур. Минимальная длина полноценной кухни – 240 сантиметров, но оптимально – обустроить кухню длиной 300 сантиметров, с учетом удобной поверхности для готовки.

  • Обувница. Она значительно экономит пространство в коридоре и освобождает прихожую от расставленной рядами обуви.

  • Секция с крючками и полкой для верхней одежды и головных уборов.

  • Кровать. Можно приобрести уже готовую с подъемным механизмом или же сделать конструкцию из ДСП и расположить под ней выдвижные ящики.
  • Стеллаж для книг и предметов декора. Он также послужит перегородкой при зонировании интерьера.
  • Рабочий стол. Громоздкую поверхность можно заменить продлением подоконника.


Этот простой список позволит не упустить главное и не купить лишнего. А сэкономленные средства можно отложить, чтобы позже добавить в готовый интерьер действительно стоящую изюминку.

