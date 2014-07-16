Продажу электронных сигарет подросткам нужно запретить - эксперт

Нужно запретить продажу электронных сигарет подросткам - эксперт

Электронные сигареты не являются табачной продукцией, но они все равно нуждаются в специальном регулировании, заявила в эфире радио "Москва FM" сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.

"Электронные сигареты не являются табачной продукцией, на них не могут распространяться запреты на табак. Но они все равно нуждаются в специальном регулировании", - сказала она.

Согласно исследованиям, проведенным в США, электронные сигареты формируют никотиновую зависимость у подростков. "Необходимо разработать для них специальные меры, протестировать на безопасность, а также запретить их рекламу и продажу несовершеннолетним в целях профилактики", - считает Халтурина.

По данным газеты "Известия", продажи электронных сигарет за июнь выросли на 50 процентов. По мнению экспертов, это связано с запретом на курение в общественных местах с 1 июня. Электронные сигареты представляют меньшую опасность для здоровья курильщиков, но в законодательстве не прописан запрет на продажи этих устройств детям.

Как ранее сообщало M24.ru, в столичных ресторанах и кафе разрешили курить электронные сигареты и фруктовые кальяны, не содержащие листья табака. Под запрет попадают только те вещества, в которых содержится табак.

Напомним, что с 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.

Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей. Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.

Первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

Департамент торговли и услуг планирует начать "антитабачные" рейды по киоскам и заведениям общепита столицы в августе 2014 года.