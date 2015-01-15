Ковбой Мальборо скончался в США

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В США умер Даррелл Хью Уинфилд – актер, сыгравший ковбоя Мальборо в серии рекламных роликов, посвященных одноименным сигаретам, передает Associated Press.

Причина смерти Уинфилда не уточняется. Отметим, что предыдущие актеры, сыгравшие ковбоя - Эрик Лоусон, Дэвид Маклин и Дэвид Миллар, – скончались от заболеваний легких.

Уинфилд был "лицом" сигарет Marlboro c конца 1960-х до конца 1980-х годов. Сотрудники рекламного агентства, которые разрабатывали кампанию для Marlboro, нашли мужчину на одном из ранчо, где он работал.