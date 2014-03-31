Пристройки к дому купца Пирогова снесут по решению суда

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Суд признал незаконными пристройки к дому купца Пирогова в Малом Каретном переулке. Их демонтируют за счет средств собственника первого и второго этажей. Тем самым зданию вернут его исторический облик, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

В конце прошлого года ведомство выявило факт возведения на доме купца Пирогова конструкции из стекла и металла. При этом у собственника отсутствовали необходимые согласования и разрешения.

Мосгорснаследие подготовило и подало соответствующее исковое заявление с требованием восстановить историческое оформление и композицию памятника, которое было удовлетворено в полной степени. Собственника обязали снести незаконно пристроенные конструкции в течение трех месяцев со дня вступления акта в законную силу.

В результате незаконных работ были безвозвратно утрачены исторические конструкции кровли и фасада, искажен архитектурно-художественный облик здания, нарушены его высотные отметки. Кроме того, самовольное увеличение подкровельного пространства повлекло утрату своеобразия памятника и нарушение его градоформирующей роли, говорится в сообщении ведомства.