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Культурное наследие

27 марта 2014, 16:30

В столице впервые за 15 лет ввели новые расценки на реставрацию зданий

культурное наследие нормативы реставрации Игорь Солонников расценки строительство и реконструкция

Фото: m24.ru

Впервые за 15 лет в столице ввели новые цены на реставрационные работы и строительные материалы, говорится в пресс-релизе Москомэкспертизы. До этого некоторые виды ремонтно-реставрационных работ оценивались по нормативам, разработанным еще при советской власти.Было решено разработать новые расценки, отвечающие современным требованиям.

Как отмечается в сообщении комитета, введены 156 новых расценок на ремонтно-реставрационные работы и 95 расценок на современные материалы. До конца года планируется утвердить еще более 300 расценок на реставрацию.

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Напомним, на реставрацию около 200 объектов культурного наследия столичные власти выделили в этом году 7,8 миллиардов рублей. Отреставрированы будут, в том числе, Дом культуры имени Русакова на Стромынке (театр Романа Виктюка), дом Тургенева на Остоженке, кинотеатр "Художественный", историческое здание ресторана "Эрмитаж" (театра "Школа современной пьесы"). Работы также будут проведены в девяти столичных храмах и церквях – на эти цели религиозным организациям город выделил 150 миллионов рублей.

При этом тридцать объектов культурного наследия, которые в настоящий момент находятся в аварийном состоянии, столичные власти планируют выставить на аукцион по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Кроме того, в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию начала Первой мировой войны, будут отремонтированы памятники героям военных действий. В частности, отреставрируют Мемориальную стену, обелиск "Павшим за свободу и независимость Родины", надгробие Брусилова на Новодевичьем кладбище.

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