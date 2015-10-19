80% памятников архитектуры в столице находятся в хорошем состоянии – Емельянов

"Интервью": Алексей Емельянов – об итогах выставки Denkmal

Подавляющее большинство памятников культурного наследия в столице находится в отличном состоянии, сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов в интервью телеканалу "Москва 24".

"За последние пять лет в Москве отреставрировано порядка 600 объектов культурного наследия. Сейчас в работе порядка 300 объектов. Из них 150 – это частные инвестиции по программе "Рубль за квадратный метр", – заявил Емельянов.



По его словам, более 80 процентов памятников в городе находятся в хорошем или великолепном состоянии, и порядка 15 процентов еще предстоит отреставрировать.

Ранее сообщалось, что до конца года в столице восстановят почти 130 памятников архитектуры. Уникальные постройки прошлых веков активно реставрируют уже несколько лет. Среди объектов, работы на которых близки к завершению Бывшая усадьба Гагариных, Большая Померанцевая оранжерея, церковь Климента.

Кроме того, в этом году в столице впервые пройдет "Биржа реставрации", на которой представят объекты культурного наследия столицы и других регионов, подлежащие реставрации. Там представлена экспозиция правительства Москвы с проектами реновации бывших промзон и проектов современного использования памятников промышленной архитектуры, к примеру, "Трехгорной мануфактуры".