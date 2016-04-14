Памятник Горькому вернут на площадь Тверская Застава

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Памятник Максиму Горькому вернут на площадь Тверская Застава у Белорусского вокзала не позднее следующего года. Об этом рассказал первый заместитель главы Мосгорнаследия Сергей Мирзоян, сообщает Агентство "Москва".

По словам Мирзояна, все необходимые совещания с органами исполнительной власти проведены. Памятник будет возвращен на историческое место в рамках процедуры благоустройства площади.

Чиновник отметил, что вопрос может быть решен уже в этом году, но в случае переноса сроков памятник вернут на площадь не позднее следующего года.

Памятник Максиму Горькому был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году. Место выбрали не случайно. Именно на этот вокзал прибыл Горький, после долгой итальянской эмиграции. Здесь же он выступил со своей первой после возвращения речью.

С 1932 года Тверская улица носила имя пролетарского писателя Максима Горького. Это был подарок Сталина ко дню рождения писателя. Позже по указанию советского правительства было решено создать памятник Горькому, над проектом которого начал работать скульптор Иван Шадр. После его смерти работу завершила Вера Мухина.

В парк искусств МУЗЕОН памятник переехал в 2005 году. Это решение было связано с планами столичных властей соорудить на площади Тверской заставы бессветофорную развязку.