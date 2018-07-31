Искусство и урбанистика в Манеже, наивные трактирные коврики и "Обе две": афиша на неделю

Дуэт "Обе две" выступит на крыше Chateau de Fantomas, выставка современного российского искусства открывается в Манеже, а в Музее наивного искусства покажут "Трактирные коврики". Редакция портала Москва 24 – о том, куда сходить на этой неделе.

"Обе две" в Chateau de Fantomas

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

В Chateau de Fantomas продолжается Roof Music Fest. В среду на крыше клуба выступит дуэт "Обе две". Екатерина Павлова и Дмитрий Емельянов уже не первый год исполняют стильный сентиментальный поп. "Обе две" украшают лайн-ап таких разных фестивалей: "Усадьба Jazz", "Нашествие" и "Пикник Афиши". Очередной московский концерт станет отличным подарком для ценителей актуальной поп-музыки.

Где: Chateau de Fantomas



Когда: 1 августа, 20:00

Aria на ВДНХ



Видео: YouTube/fedrv

Итальянец Эмилиано Пеллизари хорошо известен как режиссер, хореограф и иллюзионист. Его спектакль Aria вмещает в себя театр и цирк, классическую музыку и балет. Во время представления артисты в буквально гуляют по воздуху, а сложная машинерия становится полноправным участником этого высокотехнологичного шоу. Действо сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра "Роман Барок Ансамбль". Спектакль покажут в рамках фестиваля "Вдохновение".

Где: "Зеленый театр. Сцена на воде"



Когда: 2-4 августа, 20:00

Современное искусство России в Манеже

Фото: пресс-служба выставки

Масштабная выставка актуального российского искусства начинает работу в Манеже. В экспозиции "Здесь и сейчас!" представлены более 50 проектов, посвященных искусству в городской среде. Гости познакомятся с работами в самых разных жанрах: от видео-арта до танцевальных перформансов. Выставка организована фондом V-A-C, проектом "ARTерия" и другими авторитетными арт-институциями.

Где: Манеж



Когда: 1-20 августа, 10:00-22:00

"Сансара" в "Мумий Тролль Music Bar"

Фото: ТАСС/Интерпресс/ Петр Ковалев

Звезды отечественной инди-сцены, уральская группа "Сансара" выступит перед московской публикой в "Мумий Тролль Music Bar". Уже больше 20 лет Александр Гагарин и его соратники выпускают поп-рок высокого качества и гарантированно попадают в эфир ведущих радиостанций.

Где: "Мумий Тролль Music Bar"



Когда: 2 августа, 20:00

"Трактирные коврики" в Музее русского лубка и наивного искусства

Художник Анрей Сазонов собрал необычную коллекцию ковров и клеенок, которыми раньше украшали дома и трактиры. Собрание охватывает работы начала и середины ХХ века. На выставке представлены предметы интерьера, найденные на юге и севере России, на Урале, Украине и не только. Коллекция знакомит зрителя с провинциальными представлениями прошлого века, о том, как следует оформлять жилое пространство. Порой такой "народный" дизайн принимает крайне причудливые формы. Выставка пройдет в отделении Музея русского лубка и наивного искусства на Измайловском бульваре.

Где: Музей русского лубка и наивного искусства



Когда: 2 августа – 16 сентября, 10:00-19:00

"Кино-глаз" в НИИ



Видео: YouTube/darkflame2001

Дзига Вертов был едва ли не главным революционером в мире документального кино. Его экспериментальные работы по сей день регулярно попадают во всевозможные списки лучших фильмов в истории кинематографа наравне с игровыми картинами. В пространстве "Наука и искусство" покажут один из шедевров режиссера, ленту "Кино-глаз". Даже сейчас этот фильм 1924 года поражает смелостью замысла и техничностью его реализации. Показ будет сопровождать саундтрек, специально написанный Адель Салех.

Где: "Наука и искусство"



Когда: 3 августа, 21:00

Выставка Александра Васильева "Курортная мода"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

На ВДНХ 1 августа открывается выставка известного историка моды Александра Васильева. В экспозиции представлена пляжная одежда, которую отдыхающие носили в разные годы ХХ века: от трикотажных купальников 1920-х до откровенных нарядов эпохи сексуальной революции. На выставке также можно познакомиться с винтажными журналами мод и редкими эскизами платьев.

Где: ВДНХ, павильон № 16



Когда: 1 августа – 4 ноября, 11:00 – 22:00

"Кто убил Анну" в Музее Парка Горького

Моноспектакль, поставленный Алексеем Розиным по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Единственную роль исполняет актриса Мастерской Брусникина Марина Васильева, известная по работе в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Она разыграет альтернативные концовки романа, в которых для Анны все кончается не так трагически, как было у Толстого.

Где: Смотровая площадка Музея Парка Горького



Когда: 31 июля, 20:00

"Горе от ума" в Театре на Малой Бронной

Современная интерпретация классической комедии Александра Грибоедова – в постановке Павла Сафонова. Авторы спектакля не изменили ни строчки в оригинальном тексте, но перенесли действие в современную Москву.

"Мы попытались, сохраняя авторский юмор, взглянуть на наше странное, искаженное время, когда люди все больше становятся похожими на призраков, выбирая вместо любви комфорт и карьеру", – рассказывает режиссер.

Где: Театр на Малой Бронной



Когда: 1 августа, 19:00

"Музыка для цветов" в "Аптекарском огороде"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Композитор-неоклассик и саунд-дизайнер Никола Мельников выступит в Ботаническом саду МГУ с концертом "Музыка для цветов" из цикла "Тропические ночи". Музыкант исполнит композиции с альбома, который выйдет осенью. Мельников известен как музыкант с мировым именем. Композитору доверяли звуковое оформление парижской недели моды, финала чемпионата мира по шахматам и важнейших культурных событий.

Где: "Аптекарский огород"



Когда: 3 августа, 21:00