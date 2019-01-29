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Культура

29 января, 17:07

Концерты месяца: кто из рок- и поп-звезд приедет к нам в феврале

культура концерты weekend

Не успела в московском "Главклубе" отшуметь главная британская сенсация и любимая группа Земфиры Jungle, как подоспел февраль – месяц, богатый на выступления не менее интересных артистов.

Том Оделл

Видео: YouTube/Tom Odell

Жанр: инди-поп

Англичанин Том Оделл сочиняет меланхоличные инди-поп-номера под звуки фортепьяно – как о призрачности первой любви, так и о внутриличностных конфликтах. Время, как известно, меняет людей. Если дебютная пластинка Оделла Long Way Down (2013) была создана под влиянием жизнеутверждающих песен группы Keane – главной фортепианной рок-группы 2000-х, прошлогодний альбом Jubilee Road (его-то Том и презентует москвичам) получился очень мрачным, но по-своему прекрасным, совсем в духе раннего Билли Джоэла.

"Главклуб Green Concert"
Орджоникидзе, 11
3 февраля, 20:00
Билеты – от 2000 рублей

Twenty One Pilots

Видео: YouTube/Twenty One Pilots

Жанр: альтернативный хип-хоп

Добротный и харизматичный рэп-рок-дуэт из Огайо Twenty One Pilots существует уже целое десятилетие. Однако успех пришел к нему только в 2015-м, благодаря песне о неврозе Stressed Out (премия "Грэмми" в номинации "Лучшая запись поп-дуэта или группы"). В 2018 году Twenty One Pilots выпустили один из лучших альтернативных альбомов не только года, но и десятилетия – остроумный и под влиянием самых разных жанров: от фанка до электропопа. Его музыканты и представят на этой неделе.

"ВТБ Арена"
Ленинградский проспект, 36
2 февраля, 19:00

Years & Years

Видео: YouTube/Years & Years

Жанр: электропоп

Олли Александер и компания триумфально выступили летом 2017-го в рамках фестиваля "Ласточка" в Лужниках. В феврале 2019-го англичане Years & Years возвращаются в Москву с полноценным шоу и с новым альбомом – Palo Santo (в честь южноамериканского дерева, пластинка вышла прошлым летом). Между прочим, излишняя театрализованность концертов трио – не случайность, а закономерность. Для тех, кто не в курсе, Александер – известный киноактер, в фильмографии которого есть и хипстерская драма "Боже, помоги девушке", и сериал "Страшные сказки".

Adrenaline Stadium
Ленинградский проспект, 80, корпус 17
16 февраля, 20:00
Билеты – от 2500 рублей

Zaz

Видео: YouTube/Zaz Official

Жанр: поп

За что россияне любят творчество уроженки Тура Изабель Жеффруа? И за то, что она сочиняет бесконечно позитивные песенки (Je veux), и за то, что специально для российских фанатов выпускает пластинки из кавер-версий на шлягеры звезд французской эстрады (Paris). В 2019-м Zaz возвращается в Россию с новым альбом Effet miroir, но если вы хотите услышать ее самые известные песни, смело покупайте билет – они обязательно прозвучат.

"Крокус Сити Холл"
Красногорск, Международная улица, 20
6 февраля, 20:00
Билеты – от 1800 рублей

Дэвид Духовны

Видео: YouTube/Paste Magazine

Жанр: фолк-рок

Звезда "Секретных материалов" и "Блудливой Калифорнии" исполняет традиционный фолк-рок – очень душевный. Не так давно у Духовны вышел уже второй по счету альбом Every Third Thought, его-то артист и представит москвичам. Естественно, Духовны-музыкант никогда не сможет достичь высот группы 30 Seconds to Mars – рок-проекта своего коллеги Джареда Лето. Но Дэвид, наверное, к ним и не стремится.

"Главклуб Green Concert"
Орджоникидзе, 11
7 февраля, 20:00
Билеты – от 2800 рублей

Максим Тувим

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