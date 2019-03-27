Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

27 марта, 16:38

Александр Филиппенко в программе "Гоголь. Шнитке. Мертвые души"

культура театр

Вы когда-нибудь хохотали в консерватории? У вас есть только один день для этого – 1 апреля! Прийти и услышать, как великий актер читает великий текст. Как Филиппенко читает Гоголя. Уловить в "Мертвых душах" живую сегодняшнюю реальность. И понять что-то новое о ней и о себе. Убедиться, что Гоголь радикальнее и острее любой современности. И за 200 лет у нас ничего не изменилось...

Фото предоставлено организаторами

Перечитать "Мертвые души" вместе с Александром Филиппенко и насладиться каждым нюансом языка бессмертного Гоголя. Заглянуть в зеркало великой литературы и узнать в нем себя. И, конечно, рассмеяться и выдохнуть. Много раз рассмеяться! Просто хохотать в консерватории! А музыка поможет.

1 апреля мы отмечаем 210 лет со дня рождения Гоголя, и вряд ли есть лучший способ сделать это, чем услышать бессмертные строки в исполнении одного из лучших чтецов современности, Александра Филиппенко.

Народный артист много раз обращался к творчеству Гоголя. За моноспектакль "Мертвые души. Последние главы" он был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Программа "Гоголь. Шнитке. Мертвые души" объединила текст поэмы "Мертвые души" и знаменитую “Гоголь-сюиту” Альфреда Шнитке, фрагменты из которой прозвучат на концерте.

Автор музыкальной транскрипции – лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Никита Мндоянц. Музыкальный руководитель проекта – Николай Кожин.

Когда: 1 апреля, 19:00
Где: Большой зал Московской консерватории

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать