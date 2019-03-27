Александр Филиппенко в программе "Гоголь. Шнитке. Мертвые души"

Вы когда-нибудь хохотали в консерватории? У вас есть только один день для этого – 1 апреля! Прийти и услышать, как великий актер читает великий текст. Как Филиппенко читает Гоголя. Уловить в "Мертвых душах" живую сегодняшнюю реальность. И понять что-то новое о ней и о себе. Убедиться, что Гоголь радикальнее и острее любой современности. И за 200 лет у нас ничего не изменилось...

Фото предоставлено организаторами

Перечитать "Мертвые души" вместе с Александром Филиппенко и насладиться каждым нюансом языка бессмертного Гоголя. Заглянуть в зеркало великой литературы и узнать в нем себя. И, конечно, рассмеяться и выдохнуть. Много раз рассмеяться! Просто хохотать в консерватории! А музыка поможет.

1 апреля мы отмечаем 210 лет со дня рождения Гоголя, и вряд ли есть лучший способ сделать это, чем услышать бессмертные строки в исполнении одного из лучших чтецов современности, Александра Филиппенко.

Народный артист много раз обращался к творчеству Гоголя. За моноспектакль "Мертвые души. Последние главы" он был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Программа "Гоголь. Шнитке. Мертвые души" объединила текст поэмы "Мертвые души" и знаменитую “Гоголь-сюиту” Альфреда Шнитке, фрагменты из которой прозвучат на концерте.

Автор музыкальной транскрипции – лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Никита Мндоянц. Музыкальный руководитель проекта – Николай Кожин.