Голливудские актеры, проявившие героизм за пределами киноэкрана

Знаменитые американские актеры неоднократно приходили на помощь людям, попавшим в критическую ситуацию. Рискуя собственной жизнью, легенды мирового кинематографа спасали утопающих, разбирали завалы разрушенных зданий и даже вытаскивали людей из горящего автомобиля. О самых поразительных историях спасения знаменитостями – рассказывает портал eva.ru.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Арнольд Шварценеггер проявил свойственную его персонажам храбрость во время отдыха на Гавайях. На пляже он заметил, как одному из серфингистов стало плохо. Бодибилдер бросился к тонувшему спортсмену и вытащил мужчину на берег, преодолев около 500 метров, а после оказал пострадавшему первую помощь.

Несмотря на то что большую часть трюков Харрисон Форд доверяет каскадерам, в реальной жизни он участвует в спасательных операциях. Однажды исполнитель роли Индианы Джонса спас 13-летнего юношу, потерявшегося в национальном парке. Без посторонней помощи Форд помог спуститься с горы двум девушкам, которым стало плохо во время подъема на гору Тейбл. И это далеко не единичные случаи, когда знаменитый актер помогал людям в беде.

Стив Бушеми хоть и часто играет в кино злодеев, но в жизни отличился героизмом. После теракта 11 сентября 2001 года Бушеми помогал спасать людей из-под завалов вместе со своими бывшими коллегами из пожарной части. Как и остальные спасатели, актер работал под завалами по 12 часов в сутки и категорически отказывался общаться с прессой на эту тему.

Во время съемок картины "Джонни Д" каскадер ехал на автомобиле по заледеневшей трассе. В какой-то момент водитель потерял управление, и машину занесло. Автомобиль на полном ходу ехал в сторону статистов, которые стояли спиной к дороге. Заметив это, Джонни Депп моментально бросился в толпу и вытолкал людей из зоны опасности, рискуя попасть под колеса грузовика.

Исполнитель главной роли серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз стал очевидцем бедствия во время прогулки на яхте по Средиземному морю. Издалека он заметил пламя на парусной лодке и вместе с командой принял решение спасти пассажиров. Знаменитый актер также помог женщине отбиться от грабителей. Став очевидцем аварии, он помог пострадавшей добраться до больницы и даже оплатил внушительный счет за лечение женщины.