Май – всю ночь гуляй: где тусоваться на праздники

Впереди – долгие выходные. Лайфстайл-гуру Виктор Майклсон – о том, где тусоваться на майских, если вы остаетесь в Москве.

Фото: личный архив

На прошлой неделе на Кузнецком мосту открылась выставка берлинского фотографа Миши Фанхенкеля. Публика, пришедшая на вернисаж, сильно отличалась от тех кто обычно ходит на такие события – клабберы, тусовщики, техно-музыканты. Дело в том, что Misha – фотограф-любитель, более известен, как "фейсер" (фейсконтрольщик) знаменитого берлинского клуба "Бергхайн". О методике прохода в клуб легенд ничуть не меньше, чем о том, что происходит внутри "Бергхайна": даже если вы пришли как пара, перед входом разъединитесь и сделайте вид, что по одному. Одеваться нужно как можно менее нарядно: кожаная обувь, брюки, платья, пиджаки – аут; шутить, пытаться общаться не рекомендуется. Мне ни разу не давали "от ворот поворот" – я всегда, и в Москве тоже, dress down.