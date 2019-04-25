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Культура

25 апреля, 12:51

Май – всю ночь гуляй: где тусоваться на праздники

культура досуг

Впереди – долгие выходные. Лайфстайл-гуру Виктор Майклсон – о том, где тусоваться на майских, если вы остаетесь в Москве.

Фото: личный архив

На прошлой неделе на Кузнецком мосту открылась выставка берлинского фотографа Миши Фанхенкеля. Публика, пришедшая на вернисаж, сильно отличалась от тех кто обычно ходит на такие события – клабберы, тусовщики, техно-музыканты. Дело в том, что Misha – фотограф-любитель, более известен, как "фейсер" (фейсконтрольщик) знаменитого берлинского клуба "Бергхайн". О методике прохода в клуб легенд ничуть не меньше, чем о том, что происходит внутри "Бергхайна": даже если вы пришли как пара, перед входом разъединитесь и сделайте вид, что по одному. Одеваться нужно как можно менее нарядно: кожаная обувь, брюки, платья, пиджаки – аут; шутить, пытаться общаться не рекомендуется. Мне ни разу не давали "от ворот поворот" – я всегда, и в Москве тоже, dress down.

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Майклсон Виктор

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