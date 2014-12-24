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Культура

24 декабря 2014, 17:37

"Снежное шоу гномов" пройдет в Измайловском парке

культура Измайловский парк шоу мастер-классы дискотеки свежий воздух семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Марафон новогодних развлечений стартует в Измайловском парке 26 декабря. Посетителей ждут концерт и "Снежное шоу гномов", которое организуют на катке "Серебряный лед".

Для посетителей будет работать ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест". В последние выходные года в парке проведут музыкальную зарядку со звездой, массовый лыжный забег и мастер-классы по фигурному катанию. Мастер-классы по танцам на льду пройдут 30 декабря.

"29 декабря в полдень на центральной аллее парка появится арт-объект "Снеговик", который вечером станет главной фигурой фризлайт-шоу для желающих сделать снимки в современной фототехнике", - сообщили в столичном департаменте культуры.

В новогоднюю ночь пройдет шоу "Атмосфера света". В рамках мероприятия состоятся концерт с участием звезд эстрады, выступления клоунов, лазерное и световое шоу, салют и лыжный забег, который стартует под бой курантов.

В первые дни нового года в Измайловском парке будут проходить ежедневные мастер-классы по танцам на льду, дискотеки на катке, цирковые и театрализованные ледовые представления, кулинарно-юмористическое шоу. В Рождество проведут праздничный концерт.

Развлекательная программа в Измайловском парке продлится до 11 января. Завершится серия праздников свето-музыкальным турниром по танцам на льду. Выступить могут все желающие.

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