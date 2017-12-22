"Путешествие в Рождество", тропики и сыр на ВДНХ. Лучшие события выходных

Фермерский сыр, "Млечный путь" Луиса Бунюэля, история Ромео и Джульетты по-индийски и главный новогодний фестиваль – редакция портала Москва 24 собрала наиболее интересные события предстоящих выходных.
"Путешествие в Рождество"
Фото: портал москва 24/Александр Авилов
Главный новогодний фестиваль – "Путешествие в Рождество" – откроется в Москве 22 декабря и продлится до 14 января. В этом году фестиваль посвятят театру. Манежная площадь превратится в огромную сцену под открытым небом: здесь каждый день будут разыгрывать интерактивный спектакль "12 месяцев”. Для полного погружения зрителя в сюжет сказки, на Манежной "вырастет" более 500 хвойных деревьев: чтобы посмотреть спектакль целиком нужно обойти весь лес.
В Климентовском переулке гостей будут встречать герои "Иммерсивного белого театра" – снежные великаны, ангелы Рождества, ожившие “волшебные фонари” и другие невероятные персонажи.
В Новопушкинском сквере расположится “Ледовый театр” – проект мэтра фигурного катания Петра Чернышева. Основой репертуара станут зрелищные ледовые балеты: всего за дни фестиваля покажут порядка 45 представлений.
Вы сможете познакомиться и с постановками зарубежных театров. На Тверской площади театры из Финляндии, Чехии, Эстонии, Испании, Дании и других стран представят гостям традиционные рождественские спектакли. Впервые фестивальная программа будет представлена и на обновленном Садовом кольце. На Триумфальной площади рядом с Театром сатиры, на Большой Сухаревской площади недалеко от театра Олега Табакова, около станций метро "Красные ворота" и "Курская", на Зацепском валу, перед парком "Музеон" и на Смоленской площади пройдут уличные представления. И это лишь малая часть всей программы: москвичей и гостей города ждут несколько тысяч мастер-классов, угощение из разных уголков планеты и многое другое. Всего будут работать 83 площадки.
Когда: 22 декабря-14 января
Новогодний блошиный рынок на "Хлебозаводе"
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Новогодний блошиный рынок пройдет в здании бывшей бойлерной "Хлебозавода" 23 и 24 декабря. Он объединит традиционную винтажную ярмарку и базар старинных елочных игрушек, сделанных еще в СССР. Рядом с профессиональными продавцами старины свои вещи с историей смогут представить все желающие, а у детей будет собственный ряд, где они смогут поиграть в настоящих антикваров. На рынке будет царить атмосфера стильной европейской рождественской ярмарки, где можно не только выбрать себе какую-нибудь интересную вещицу, но и отлично отдохнуть, выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. Во время блошиного рынка будет работать мини-выставка винтажных черно-белых фотографий советских и дореволюционных времен, а с 13:00 до 15:00 пройдут творческие мастер-классы.
Когда: 23 и 24 декабря, с 11:00 до 20:00
Где: городское пространство "Хлебозавод"
Иммерсивная выставка Андроида Джонса "Самскара"
Фото: предоставлено пресс-службой/Андроид Джонс
23 декабря в центре дизайна Artplay откроется иммерсивная выставка американского художника Андроида Джонса "Самскара".
Джонса называют "цифровым алхимиком" и "живописцем цифровой эры". И вполне оправданно, ведь всемирное признание он получил благодаря своим масштабным инсталляциям, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building, созданию обложек альбомов для групп Papa Roach и Bluetech и оформлению прощального тура группы Grateful Dead.
"Электроминеральные" работы Андроида Джонса будут представлены в девяти различных формах − от видеоинсталляций и цифровых полотен до динамических скульптур и полнокупольных фильмов, а благодаря интерактивным приложениям Microdose VR объемный купол кинотеатра станет цифровым холстом, на котором перформеры создадут картины на глазах у зрителей. Выставку дополнят костюмированные шоу, концерты электронной музыки и работы российского художника Кирилла Иванова (Luminokaya Lab).
Когда: 23 декабря−30 января
Где: центр дизайна Artplay
Фестиваль орхидей "Тропическая зима" в Аптекарском огороде
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
23 декабря в "Аптекарском огороде" откроется крупнейший в России девятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках Золотого города" с масштабной выставкой, эффектным декором в стиле легендарного Эльдорадо и богатой культурной программой с концертами и фестивалем шедевров немого кино. В день открытия состоятся камерный концерт "Цветущая классика" с оперой, вальсами, романсами, народными песнями и киноконцерт "Дни Чарли Чаплина".
Когда: с 23 декабря
Где: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"
Кинопоказ "Млечный путь" Луиса Бунюэля в Музее АZ
Фото: кадр из фильма "Млечный путь". Режиссер Луис Бунюэль, сценарист Луис Бунюэль, Жан-Клод Карьер
С 9 декабря в рамках выставки "Атака Дон Кихотов. Дали. Зверев" в Музее AZ идет цикл кинопоказов "Дон Кихоты испанского кино", который, конечно же, не мог бы состояться без главных киношедевров Луиса Бунюэля. 23 декабря здесь покажут фильм "Млечный путь" − историю двух паломников, которые отправляются из Франции в Испанию, чтобы поклониться мощам Святого Иакова.
Когда: 23 декабря
Где: Музей АZ
Фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival 2017
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В “Каро 11 Октябрь” пройдет фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival − 2017. Зрители увидят самые популярные фильмы Болливуда последних лет и все то, чем славится индийское кино: яркие краски, жаркие танцы, смех, слезы и любовь.
23 декабря пройдет показ фильма "Конфетка из Барели" режиссера Ашвини Айер Тивари. Это романтическая комедия о любовном треугольнике: два закадычных друга влюбляются в своенравную красотку из маленького городка.
А 24-го покажут современную историю индийских Ромео и Джульетты из двух враждующих кланов – фильм режиссера Санджай Лила Бхансали "Рам и Лила".
Когда: 23−24 декабря, 20:00
Где: "Каро 11 Октябрь"
Рождественский концерт группы Shoo
Фото: Екатерина Кукина
24 декабря в Клубе Алексея Козлова состоится рождественский концерт Absolute soul группы Shoo. Свой стиль сами музыканты называют "Абсолютный соул".
В рамках выступления будет презентована новая новогодняя песня "Пой со мной" в дуэте с молодым актером Андреем Шишковым – трек в стиле 1930-х, времени расцвета эры свинга, появления цветного кино и начала "золотого века комиксов".
"За неделю до Нового года мы приглашаем всех прийти к нам на концерт и окунуться в настроение волшебного семейного праздника", − сказала фронтвумен Шуня Балашова.
Когда: 24 декабря
Где: Клуб Алексея Козлова
Фестиваль сыра на ВДНХ
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В Парке ремесел ВДНХ с 10:00 до 19:00 пройдет традиционный фестиваль сыра, организованный при поддержке Школы сыроделия Олеси Шевчук. В преддверии главного зимнего праздника гости смогут выбрать свежий фермерский сыр к новогоднему столу: 20 сыроделов со всей России представят более 50 сортов.
А 24 декабря в 12:00 в лектории павильона № 47 состоится бесплатный мастер-класс по изготовлению мягкого итальянского сыра примо сале с оливками.
Когда: 23−24 декабря
Где: ВДНХ, павильон № 47, "Дом ремесел"
Рождество в Музее Москвы
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В рамках программы "Рождество в Музее Москвы" в 16:00 откроется уютный маркет книг и необычных подарков, где можно будет принять участие в мастер-классах, выпить кофе и сделать винтажный портрет в мобильном ретрофотоателье, которое развернет студия "Полный формат". А в 19:00 состоится концерт музыкантов фонда "Бельканто", на котором произойдет встреча знаменитой сказки и легендарной музыки: на сцене сойдутся "Двенадцать месяцев" С. Я. Маршака и "Времена года" П. И. Чайковского.
Когда: 24 декабря
Где: Музей Москвы