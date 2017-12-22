"Путешествие в Рождество", тропики и сыр на ВДНХ. Лучшие события выходных

Фермерский сыр, "Млечный путь" Луиса Бунюэля, история Ромео и Джульетты по-индийски и главный новогодний фестиваль – редакция портала Москва 24 собрала наиболее интересные события предстоящих выходных.

"Путешествие в Рождество"

Фото: портал москва 24/Александр Авилов

Главный новогодний фестиваль – "Путешествие в Рождество" – откроется в Москве 22 декабря и продлится до 14 января. В этом году фестиваль посвятят театру. Манежная площадь превратится в огромную сцену под открытым небом: здесь каждый день будут разыгрывать интерактивный спектакль "12 месяцев”. Для полного погружения зрителя в сюжет сказки, на Манежной "вырастет" более 500 хвойных деревьев: чтобы посмотреть спектакль целиком нужно обойти весь лес.

В Климентовском переулке гостей будут встречать герои "Иммерсивного белого театра" – снежные великаны, ангелы Рождества, ожившие “волшебные фонари” и другие невероятные персонажи.

В Новопушкинском сквере расположится “Ледовый театр” – проект мэтра фигурного катания Петра Чернышева. Основой репертуара станут зрелищные ледовые балеты: всего за дни фестиваля покажут порядка 45 представлений.

Вы сможете познакомиться и с постановками зарубежных театров. На Тверской площади театры из Финляндии, Чехии, Эстонии, Испании, Дании и других стран представят гостям традиционные рождественские спектакли. Впервые фестивальная программа будет представлена и на обновленном Садовом кольце. На Триумфальной площади рядом с Театром сатиры, на Большой Сухаревской площади недалеко от театра Олега Табакова, около станций метро "Красные ворота" и "Курская", на Зацепском валу, перед парком "Музеон" и на Смоленской площади пройдут уличные представления. И это лишь малая часть всей программы: москвичей и гостей города ждут несколько тысяч мастер-классов, угощение из разных уголков планеты и многое другое. Всего будут работать 83 площадки.

Когда: 22 декабря-14 января

Новогодний блошиный рынок на "Хлебозаводе"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Новогодний блошиный рынок пройдет в здании бывшей бойлерной "Хлебозавода" 23 и 24 декабря. Он объединит традиционную винтажную ярмарку и базар старинных елочных игрушек, сделанных еще в СССР. Рядом с профессиональными продавцами старины свои вещи с историей смогут представить все желающие, а у детей будет собственный ряд, где они смогут поиграть в настоящих антикваров. На рынке будет царить атмосфера стильной европейской рождественской ярмарки, где можно не только выбрать себе какую-нибудь интересную вещицу, но и отлично отдохнуть, выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. Во время блошиного рынка будет работать мини-выставка винтажных черно-белых фотографий советских и дореволюционных времен, а с 13:00 до 15:00 пройдут творческие мастер-классы.

Когда: 23 и 24 декабря, с 11:00 до 20:00



Где: городское пространство "Хлебозавод"

Иммерсивная выставка Андроида Джонса "Самскара"

Фото: предоставлено пресс-службой/Андроид Джонс

23 декабря в центре дизайна Artplay откроется иммерсивная выставка американского художника Андроида Джонса "Самскара".

Джонса называют "цифровым алхимиком" и "живописцем цифровой эры". И вполне оправданно, ведь всемирное признание он получил благодаря своим масштабным инсталляциям, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building, созданию обложек альбомов для групп Papa Roach и Bluetech и оформлению прощального тура группы Grateful Dead.

"Электроминеральные" работы Андроида Джонса будут представлены в девяти различных формах − от видеоинсталляций и цифровых полотен до динамических скульптур и полнокупольных фильмов, а благодаря интерактивным приложениям Microdose VR объемный купол кинотеатра станет цифровым холстом, на котором перформеры создадут картины на глазах у зрителей. Выставку дополнят костюмированные шоу, концерты электронной музыки и работы российского художника Кирилла Иванова (Luminokaya Lab).

Когда: 23 декабря−30 января



Где: центр дизайна Artplay

Фестиваль орхидей "Тропическая зима" в Аптекарском огороде

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

23 декабря в "Аптекарском огороде" откроется крупнейший в России девятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках Золотого города" с масштабной выставкой, эффектным декором в стиле легендарного Эльдорадо и богатой культурной программой с концертами и фестивалем шедевров немого кино. В день открытия состоятся камерный концерт "Цветущая классика" с оперой, вальсами, романсами, народными песнями и киноконцерт "Дни Чарли Чаплина".

Когда: с 23 декабря



Где: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Кинопоказ "Млечный путь" Луиса Бунюэля в Музее АZ

Фото: кадр из фильма "Млечный путь". Режиссер Луис Бунюэль, сценарист Луис Бунюэль, Жан-Клод Карьер

С 9 декабря в рамках выставки "Атака Дон Кихотов. Дали. Зверев" в Музее AZ идет цикл кинопоказов "Дон Кихоты испанского кино", который, конечно же, не мог бы состояться без главных киношедевров Луиса Бунюэля. 23 декабря здесь покажут фильм "Млечный путь" − историю двух паломников, которые отправляются из Франции в Испанию, чтобы поклониться мощам Святого Иакова.

Когда: 23 декабря



Где: Музей АZ

Фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival 2017

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В “Каро 11 Октябрь” пройдет фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival − 2017. Зрители увидят самые популярные фильмы Болливуда последних лет и все то, чем славится индийское кино: яркие краски, жаркие танцы, смех, слезы и любовь.

23 декабря пройдет показ фильма "Конфетка из Барели" режиссера Ашвини Айер Тивари. Это романтическая комедия о любовном треугольнике: два закадычных друга влюбляются в своенравную красотку из маленького городка.

А 24-го покажут современную историю индийских Ромео и Джульетты из двух враждующих кланов – фильм режиссера Санджай Лила Бхансали "Рам и Лила".

Когда: 23−24 декабря, 20:00



Где: "Каро 11 Октябрь"

Рождественский концерт группы Shoo

Фото: Екатерина Кукина

24 декабря в Клубе Алексея Козлова состоится рождественский концерт Absolute soul группы Shoo. Свой стиль сами музыканты называют "Абсолютный соул".

В рамках выступления будет презентована новая новогодняя песня "Пой со мной" в дуэте с молодым актером Андреем Шишковым – трек в стиле 1930-х, времени расцвета эры свинга, появления цветного кино и начала "золотого века комиксов".

"За неделю до Нового года мы приглашаем всех прийти к нам на концерт и окунуться в настроение волшебного семейного праздника", − сказала фронтвумен Шуня Балашова.

Когда: 24 декабря



Где: Клуб Алексея Козлова

Фестиваль сыра на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Парке ремесел ВДНХ с 10:00 до 19:00 пройдет традиционный фестиваль сыра, организованный при поддержке Школы сыроделия Олеси Шевчук. В преддверии главного зимнего праздника гости смогут выбрать свежий фермерский сыр к новогоднему столу: 20 сыроделов со всей России представят более 50 сортов.

А 24 декабря в 12:00 в лектории павильона № 47 состоится бесплатный мастер-класс по изготовлению мягкого итальянского сыра примо сале с оливками.

Когда: 23−24 декабря



Где: ВДНХ, павильон № 47, "Дом ремесел"

Рождество в Музее Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В рамках программы "Рождество в Музее Москвы" в 16:00 откроется уютный маркет книг и необычных подарков, где можно будет принять участие в мастер-классах, выпить кофе и сделать винтажный портрет в мобильном ретрофотоателье, которое развернет студия "Полный формат". А в 19:00 состоится концерт музыкантов фонда "Бельканто", на котором произойдет встреча знаменитой сказки и легендарной музыки: на сцене сойдутся "Двенадцать месяцев" С. Я. Маршака и "Времена года" П. И. Чайковского.

Когда: 24 декабря



Где: Музей Москвы