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Культура

20 января, 17:20

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Самые перспективные музыкальные исполнители 2019 года

Какую музыку будут слушать в 2019 году: от регги до фламенко
культура weekend

Rosalia


Видео: YouTube/ROSALÍA

Жанр: нью-фламенко
На творчество этой экспрессивной уроженки Каталонии стоит обратить хотя бы потому, что Розалия Вила Тобейя записывает качественную поп-музыку с реверансом в сторону фламенко. Фанаты Gipsy Kings, вам на заметку.

Arlie

Видео: YouTube/Arlie

Жанр: инди-поп
Трио из Нашвилла – одна из главных надежд американской инди-сцены конца 2010-х. Ребята создают остроумные песни о несбыточных мечтах, к которым снимаются яркие и смешные видеоклипы. Эти ролики понравятся даже вашим бабушкам.

The Japanese House

Видео: YouTube/The Japanese House

Жанр: фолктроника
"Японский дом" – проект англичанки Амбер Бэйн. Кому-то ее меланхоличные песни, идеально подходящее для холодной московской погоды, напомнят раннюю Кейт Буш, кому-то Джорджа Майкла эпохи Wham!. Выход дебютной пластинки запланирован на март.

Kojaque

Видео: YouTube/Kojaque

Жанр: хип-хоп
Имя этого белого рэпера нужно запомнить по двум причинам. Во-первых, Kojaque – из Ирландии. А что вы знаете об ирландском хип-хопе? Вот именно, почти ничего. Во-вторых, его сердитые треки о социальном неравенстве поразительно мелодичны: юноша увлекается джазом и классическим соулом.

Koffee

Видео: YouTube/Koffee

Жанр: регги-фьюжн
Этим летом на пляжных вечеринках народ будет зажигать под Koffee, это музыка 18-летней Майкалы Симпсон с Ямайки. Даже если вы не относите себя к поклонникам стиля регги, обязательно послушайте трек Toast, есть в нем что-то волшебное.

Imbibe


Видео: YouTube/Imbibe

Жанр: инди-поп
Бесконечно позитивные братья Нобел – австралийцы, хоть и живут сейчас в Берлине. Они создают незамысловатую, но по-своему очаровательную музыку с отсылками и к Полу Маккарти, и к Daft Punk. Если к концу года Imbibe станет вашей новой любимой группой, не говорите, что мы вас не предупреждали.

Grace Carter


Видео: YouTube/Grace Carter

Жанр: поп
Грейс Картер – юная исполнительница из Брайтона с мощным голосом, личными историями, имеет перспективы стать полноценной соул-дивой. Возможно, ей повезет. В данный момент готовится к первому европейскому турне. Если вы любите ранние альбомы Алишии Кис, Картер вам понравится.

Максим Тувим

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