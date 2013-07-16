Набережная соединит парк Горького, "Музеон" и Зарядье до 2016 года

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Новую концепцию развития парка культуры имени Горького, реализовать которую планируют до 2016 года, на заседании Совета по общественным пространствам при мэре Москвы представил и.о. руководителя столичного департамента культуры Сергей Капков.

В конкурсе на концепцию развития парка, который был объявлен в июле 2012 года, приняли участие более 20 международных команд. Победителем объявлены специалисты в области ландшафтного дизайна LDA Design, разработавшие проекты Ройал-паркс в Гайд-парке и Сент-Джеймсский парк, парк Буши, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Что касается ЦПКиО Горького, то в ближайшие три года здесь благоустроят городскую набережную, которая станет самой протяженной в мире площадкой для проведения культурных событий. По словам Капкова, 10-километровая зона с пятью речными причалами объединит парк Горького, Воробьевы горы, "Музеон", "Красный Октябрь", "Третьяковку", храм Христа Спасителя, Кремль и Зарядье.

Также планируется создание 9 всесезонных центров активности для посетителей, организация новых центров притяжения для разных аудиторий, обустройство четырех новых входов в парк и визуальное выделение уже имеющихся. Используемые лужайки увеличат на 300 процентов – до 12 процентов от общей площади ЦПКио. Сейчас полезная площадь озелененной поверхности составляет 3 процента.

При этом площадь асфальта сократится на 30 процентов. Асфальт заменят ландшафтными зонами. Количество построек на территории уменьшат на 50 процентов. В парке установят многофункциональные строения, уменьшив за счет этого количество временных строений.

Кроме того, Капков заявил об оптимизации дорожно-тропиночной сети и обеспечении доступности объектов для инвалидов. Историческую планировку ЦПКиО, включающего 7 различных пространств, сохранят, утраченные дорожки восстановят.

"Концепция предполагает восстановление утраченных визуальных и пространственных связей в ландшафте Парка, ландшафтного окружения возле достопримечательностей на территории", - добавили в департаменте культуры.

Новую концепцию реализуют в три этапа.