Автобус на работу: инстаграм девушки, которая рисует москвичей по дороге в офис

﻿﻿Москвичка Лера Бастрикова работает визуализатором в проектном институте и каждое утро по дороге на работу – в троллейбусе № 25 или в автобусе № 3 – рисует пассажиров. Некоторые сделанные ею портреты жителей города можно найти в инстаграме художницы. Мы спросили ее, зачем она это делает.



Ни дня без портрета!

"Я очень люблю рисовать, но у меня не особо хватает для этого времени. Прошлой осенью по дороге на работу я просто решила начать рисовать людей, с которыми еду в автобусе, с тех пор делаю каждый день минимум один портрет. Рисую на смартфоне в программе Sketches. Пассажиры чаще не замечают, а если видят, то реагируют по-разному. Кто-то отворачивается, кто-то воспринимает это спокойно и с любопытством. Но я все-таки стараюсь оставаться максимально незаметной. Несколько раз, увлекшись рисованием, я проезжала свою остановку. Процесс настолько захватывает, что бывает трудно уследить за окружающей обстановкой".



Мне нравится сложное видение мира Ван Гога

"Самое важное в портрете – точная передача настроения и ощущений в человеке, сидящем передо мной. Это сложно уловимые материи: мало видеть глазами черты лица, нужно видеть и сердцем атмосферу, которую несет в себе человек, идею, которая в каждом из нас есть. Этому следует учиться у великих художников. Один из моих любимых – Ван Гог – как раз был человеком с подобным даром. Мне нравится его сложное видение мира и хрупкости, которая присуща всему живому. Пока для меня очень важно найти свой максимум в портрете. Не знаю, что я смогу сделать в этом деле, но мне это интересно. Возможно, со временем я обращусь к другим темам, но пока для меня самое важное – лицо человека, его психология и эмоции, внутренний мир".



Я бы хотела увидеть Москву эпохи НЭПа

"Я живу в Басманном районе Москвы. Сейчас меня вдохновляет только одно – окружающие меня люди. У них я учусь, ими любуюсь – стараюсь максимально выразить человека в своей работе. Возможно, в моей Москве не хватает оптимизма и улыбок, но это сугубо мое личное мнение.﻿ А если бы существовала машина времени, я б отправилась в Москву начала ХХ века. Интересно было бы также увидеть город в период НЭПа и первых советских десятилетий. Он очень интересен появлением в городе абсолютно новых персонажей и нового формата городских взаимоотношений".