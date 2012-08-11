Труппа театра им. Гоголя выступила против Кирилла Серебренникова

ИТАР-ТАСС

11 августа, в субботу, труппа Московского драматического театра имени Гоголя опубликовала на своем сайте открытое письмо, где выступила против назначения художественным руководителем режиссера Кирилла Серебренникова.

В письме артисты сравнивают смену руководства с рейдерским захватом и выражают опасения, что в дальнейшем это приведет к ликвидации театра и массовым увольнениям.

«Назначение художественным руководителем К.С.Серебренникова, призывающего к свержению принципов системы К.С.Станиславского, отрицающего русский психологический театр – это мощный толчок к гибели российского театра», - говорится в сообщении.

Также труппа театра утверждает, что назначение Серебренникова на должность худрука незаконно, так как у него нет высшего театрального специального образования, что противоречит Приказу Минздравсоцразвития.

Напомним, 7 августа Кирилл Серебренников был назначен на должность художественного руководителя Театра имени Гоголя, которую в течение 25 лет занимал Сергей Яшин. Контракт с режиссером подписан на три года.